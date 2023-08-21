Чехія хоче, щоб Україна мала повноцінного посла в Празі

Віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чехії сподівається, що нового посла України буде призначено протягом кількох тижнів або місяців

Чехія домагається, щоб Україна мала повноцінного посла в Празі, оскільки вже понад рік тому останній український посол у Чеській Республіці Євген Перебійніс обійняв посаду заступника міністра закордонних справ України. Про це сказав віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан, передає Radio Prague International.

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Віцепрем'єр і міністр внутрішніх справ Чеської Республіки Віт Ракушан сподівається, що нового посла України буде призначено в Чеській Республіці протягом кількох тижнів або місяців.

Причина тривалої відсутності українського посла в Празі, за словами Ракушана, полягає в тому, що ряд високопоставлених дипломатів залишаються в Україні через російське вторгнення, що триває, і займаються насамперед внутрішньою політикою.

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Перебийніс був відкликаний з поста у Празі у липні минулого року Президентом України Володимиром Зеленським. Після повернення до України він став заступником голови дипломатії.

На цей момент тимчасовий повірений у справах України в Чехії – Віталій Усатий.

Раніше повідомлялося, що міністерка оборони Чехії Яна Чернохова заявила, що радянські гелікоптери Мі-24, які Чехія замінює на американські вертольоти, можуть знайти застосування в Україні.

Як відомо, Чехія хоче допомогти Україні у виконанні двох пунктів «формули миру».

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Як повідомлялося, президент Чехії Петро Павел закликав чехів не провокувати агресію проти українців. Саме так він відреагував на антиукраїнські заклики через низку резонансних злочинів.



