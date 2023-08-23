Байден відвідає саміт G20 в Індії

Американський лідер під час цього візиту проведе низку двосторонніх зустрічей

Президент США Джо Байден у вересні візьме участь у саміті «Великої двадцятки» в Індії, де проведе низку зустрічей. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу, передає Reuters.

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За словами посадовця, Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня, щоб взяти участь у саміті G20.

Салліван також додав, що американський лідер під час візиту до Індії проведе низку двосторонніх зустрічей, але не надав подробиць.

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Зазначається, що в центрі уваги під час переговорів будуть глобальні питання, як-от боротьба зі зміною клімату, енергетичні питання та пом’якшення економічних і соціальних наслідків російської агресії проти України.

До відома, саміт G20 відбудеться 9-10 вересня в Нью-Делі. До G20 входять країни Європейського союзу і найбільші економіки всіх континентів, у тому числі США, Китай і Росія.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20.

Як повідомлялося, міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну Росії проти України з урахуванням її впливу на глобальну економіку, і більшість країн Групи рішуче засудили вторгнення РФ. Однак Росія виступила проти включення абзацу з таким формулюванням про засудження війни в Україні до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.