Головна Світ Політика
search button user button menu button

Байден відвідає саміт G20 в Індії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Байден відвідає саміт G20 в Індії
Джо Байден
Фото: Associated Press

Американський лідер під час цього візиту проведе низку двосторонніх зустрічей

Президент США Джо Байден у вересні візьме участь у саміті «Великої двадцятки» в Індії, де проведе низку зустрічей. Про це повідомив радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу, передає Reuters.

За словами посадовця, Байден відвідає Індію з 7 по 10 вересня, щоб взяти участь у саміті G20.

Салліван також додав, що американський лідер під час візиту до Індії проведе низку двосторонніх зустрічей, але не надав подробиць.

Зазначається, що в центрі уваги під час переговорів будуть глобальні питання, як-от боротьба зі зміною клімату, енергетичні питання та пом’якшення економічних і соціальних наслідків російської агресії проти України.

До відома, саміт G20 відбудеться 9-10 вересня в Нью-Делі. До G20 входять країни Європейського союзу і найбільші економіки всіх континентів, у тому числі США, Китай і Росія.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20.

Як повідомлялося, міністри з цифрової економіки країн G20 обговорили війну Росії проти України з урахуванням її впливу на глобальну економіку, і більшість країн Групи рішуче засудили вторгнення РФ. Однак Росія виступила проти включення абзацу з таким формулюванням про засудження війни в Україні до тексту міністерської декларації, внаслідок чого жодної декларації ухвалено не було.

Читайте також: Саміт G20: Індія пояснила, чому не запрошено Україну
Теги: Джозеф Байден саміт великої двадцятки Велика двадцятка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Китай рішуче протестує проти впроваджених обмежень США
Байден обмежив інвестиції в Китай. Пекін різко відреагував
10 серпня, 09:36
Джо Байден
Байден попросив у Конгресу додаткове фінансування: скільки отримає Україна
11 серпня, 04:51
Пожежа в Одинцово
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю і пожежа під Москвою: головне за ніч
11 серпня, 07:37

Політика

Байден відвідає саміт G20 в Індії
Байден відвідає саміт G20 в Індії
Нідерланди нададуть Україні майже тисячу зарядів для дистанційного розмінування
Нідерланди нададуть Україні майже тисячу зарядів для дистанційного розмінування
Путін вкотре осоромився: переплутав ліву руку з правою (відео)
Путін вкотре осоромився: переплутав ліву руку з правою (відео)
Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі – Дуда
Росія дійсно переміщує ядерну зброю до Білорусі – Дуда
Ердоган зібрався на переговори до Путіна
Ердоган зібрався на переговори до Путіна
Пильнуватимуть кордон із Білоруссю: Польща придбає у США гелікоптери на $12 млрд
Пильнуватимуть кордон із Білоруссю: Польща придбає у США гелікоптери на $12 млрд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
27K
Нічний обстріл України: Повітряні сили повідомили деталі атаки
19K
Економіст спрогнозував, коли Росія вичерпає всі свої резерви
16K
ЗСУ перетворили радянські ракети на найпотужнішу зброю України – експерт
13K
Індія поспіхом озброюється на тлі протистояння з однією країною
6956
Саміт у Греції: лідери 11 країн підписали декларацію на підтримку України
5934
Поляки категорично проти мігрантів з деяких країн: результати опитування

Новини

Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
Вчора, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
Вчора, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
Вчора, 07:05
Ситуація на фронті: Генштаб назвав райони, де ЗСУ стримують наступ окупантів
Вчора, 06:34
Віцепрем'єр Кубраков анонсував відкриття кошторисів об'єктів, що будуються за державні кошти
21 серпня, 15:27
Окупанти безуспішно намагаються наступати на трьох напрямках – Генштаб
21 серпня, 06:35

Прес-релізи

Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
Національна спілка журналістів закликає допомогти журналістам на фронті
22 серпня, 12:18
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту