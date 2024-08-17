Байден заявив про неприпустимість зриву угоди щодо припинення вогню в Газі

Байден розповів, що отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі

Переговорні команди продовжать технічну роботу впродовж наступних днів

Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль та інші сторони від кроків, що можуть підірвати угоду про припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази. Про це йдеться в заяві Білого дому.

Байден зазначив, що в п'ятницю, 16 серпня, він отримав оновлену інформацію від своєї переговорної групи в Досі (Катар) і доручив їм «висунути представлену всеосяжну проміжну пропозицію, яка пропонує основу для досягнення остаточної угоди про припинення вогню і звільнення заручників».

«Я окремо говорив з еміром Тамімом (шейх Катару Тамім бін Хамад Аль Тані. – ред.) та президентом Сіссі (президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі. – ред.), щоб обговорити значний прогрес, досягнутий в Досі за останні два дні переговорів, і вони висловили рішучу підтримку пропозиції США як посередників у цьому процесі», – зазначив Байден.

Він також повідомив, що переговорні команди залишаться на місцях для продовження технічної роботи впродовж наступних днів, а високопосадовці знову зберуться в Каїрі до кінця тижня і будуть регулярно доповідати йому про хід домовленостей.

«Я відправляю держсекретаря Блінкена до Ізраїлю, щоб підтвердити мою залізну підтримку безпеки Ізраїлю, продовжити наші інтенсивні зусилля з укладення цієї угоди та підкреслити, що тепер, коли всеосяжна угода про припинення вогню і звільнення заручників вже на порозі, ніхто в регіоні не повинен вживати заходів, спрямованих на підрив цього процесу», – додав Байден.

Нагадаємо, Армія Ізраїлю досягла межі своїх можливостей у боротьбі з палестинським рухом ХАМАС у Секторі Гази. Про це пише газета New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

Раніше повідомлялося, що палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, що був запланований на четвер у Катарі.