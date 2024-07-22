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Французький депутат заявив, що «ізраїльська делегація не є бажаною на Олімпіаді»

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Французький депутат заявив, що «ізраїльська делегація не є бажаною на Олімпіаді»
Слова Портеса спровокували скандал
фото: leparisien.fr

Томаса Портеса звинувачують у тому, що він «поставив мішень на спини ізраїльських спортсменів»

Депутат від ліворадикальної партії «Нескорена Франція» Томас Портес під час пропалестинського зібрання заявив, що ізраїльські спортсмени не запрошені на Олімпійські ігри в Парижі, а також закликав до протестів проти їх присутності.

«У нас залишилось всього кілька днів до міжнародної події, яка відбудеться в Парижі, Олімпійських ігор. І я тут, щоб сказати, що ні, ізраїльська делегація не є бажаною в Парижі. Ізраїльські спортсмени не вітатимуться на Олімпійських іграх у Парижі. Ми маємо використати цей термін і всі важелі, які маємо, щоб мобілізуватись», – сказав Портес.

Пізніше Портес сказав газеті Le Parisien, що французькі дипломати повинні чинити тиск на Міжнародний олімпійський комітет, щоб заборонити ізраїльський прапор і гімн на Іграх, «як це робиться з Росією»: «Настав час покінчити з подвійними стандартами».

Йонатан Арфі, голова представницької ради єврейських установ у Франції, назвав ці коментарі «непристойними» та «безвідповідальними», звинувативши Портеса в тому, що він «поставив мішень на спини ізраїльських спортсменів». Арфі нагадав депутату, що 11 ізраїльських спортсменів були вбиті палестинськими терористами на Олімпіаді в Мюнхені 1972 року.

Слова Портеса також викликали обурення інших французьких політиків. Зокрема міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив: «Натяки на антисемітизм у коментарях Портеса очевидні».

Олімпіада триватиме з 26 липня по 11 серпня.

Нагадаємо, страйк французького союзу артистів-виконавців може зірвати церемонію відкриття XXXIII Олімпійських ігор у Парижі 26 липня. Актори, танцюристи та акробати, які задіяні у заході, незадоволені зарплатою, а також ігноруванням з боку організаторів.

Як повідомлялося, Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок. Про це на пресконференції заявив президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт.За словами Гутцайта, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

До слова, Міжнародний олімпійський комітет опублікував остаточний список з 15 спортсменів з російськими паспортами, які візьмуть участь в Олімпійських іграх. Країна-агресор буде представлена в п'яти видах спорту.

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Теги: Ізраїль Франція Олімпіада міністр депутат олімпійські ігри

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