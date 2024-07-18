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Ізраїльтяни підірвали важливий для ХАМАСу тунель у Рафаху

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Ізраїльтяни підірвали важливий для ХАМАСу тунель у Рафаху
Усередині зруйнованого тунелю війська ЦАХАЛ виявили подальші відгалуження
фото: офіційний Telegram-канал ЦАХАЛ

Знищено тунель ХАМАСу, через який радикали проривалися до Ізраїлю

У районі міста Рафах ізраїльські військовослужбовці знищили тунель завдовжки 700 метрів, який вів у бік Ізраїлю, повідомила в офіційному Telegram-каналі пресслужба ЦАХАЛ. Палестинські радикали використовували його у наступальних цілях.

«Усередині зруйнованого тунелю війська виявили його подальші відгалуження, вибухозахисні двері, притулок терористів та електричну інфраструктуру», – повідомили у пресслужбі армії Ізраїлю.

Через цей тунель у червні 2024 року четверо учасників озброєного крила радикального палестинського руху ХАМАС намагалися проникнути на територію Ізраїлю. Почалася перестрілка під час якої загинув сержант розвідувального батальйону ЦАХАЛ.

ЦАХАЛ не може припинити операцію в Секторі Гази без остаточного розгрому палестинського руху ХАМАС, заявив на засіданні кнесета прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Він підкреслив, що нинішня ситуація подібна до ситуації в союзних військах, які не могли припинити наступ на Німеччину в 1945 році.

Нагадаємо, раніше Біньямін Нетаньягу висунув нові умови щодо припинення вогню зі ХАМАСом. Про зміни розповів голова політбюро палестинського руху Ісмаїл Ханія. За його словами, прем’єр запропонував ті умови, які не фігурували у початкових домовленостях. Їхні сторони передавали один одному через посередників. Подробиць нових умов при цьому не наводиться.

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Теги: міністр ХАМАС наступ Ізраїль армія Беньямін Нетаньягу

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