ХАМАС відмовився від переговорів про перемир'я в Газі – Reuters

Три високопоставлені іранські чиновники заявили, що тільки угода про припинення вогню в Газі утримає Іран від прямої відплати Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу

Палестинське ісламістське угруповання ХАМАС заявило, що не братиме участі в новому раунді переговорів про припинення вогню в секторі Газа, запланованому на четвер у Катарі. Досягнення перемир'я допомогло б стримати іранську атаку на Ізраїль. Про це повідомляє Reuters.

США заявили, що очікують, що непрямі переговори відбудуться, як і планувалося, у четвер у столиці Катару Досі, і що угода про припинення вогню все ще можлива. Однак Axios повідомив, що держсекретар США Ентоні Блінкен відклав поїздку на Близький Схід, яка мала розпочатися у вівторок.

Три високопоставлені іранські чиновники заявили, що тільки угода про припинення вогню в Газі утримає Іран від прямої відплати Ізраїлю за вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії на його території минулого місяця.

Ізраїльський уряд заявив, що надішле делегацію на переговори в четвер, але ХАМАС, палестинське бойове угруповання, яке контролює сектор Газа, зажадало розробити план реалізації пропозиції, яку воно вже прийняло, а не проводити нові переговори.

«ХАМАС прихильний до пропозиції, представленої йому 2 липня, що ґрунтується на резолюції Ради Безпеки ООН і промові Байдена, і рух готовий негайно почати обговорення механізму її реалізації», – заявив високопоставлений представник Хамас Самі Абу Зухрі.

«Перехід до нових переговорів дасть змогу окупантам нав'язати нові умови і використовувати лабіринт переговорів для нових масових убивств», – додав він.

Раніше повідомлялося, що новий лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар хоче укласти угоду про припинення вогню. Таке повідомлення єгипетські та катарські посередники передали ізраїльським офіційним особам.

Раніше армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого члена сил безпеки палестинського терористичного угруповання ХАМАС в Секторі Гази.

Як повідомлялося, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.

Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв. Зокрема, були створені запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у постачаннях.