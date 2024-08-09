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Карл Волох Політолог

Конфлікт на Сході. Чому Іран не атакує Ізраїль?

glavcom.ua
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Ізраїль і США передали чіткий месидж, що шкода цивільному населенню приведе до найсерйознішої реакції у відповідь, включаючи інфраструктуру й священну корову іранців – нафтовидобування
фото: depositphotos.com

Найвищі посадові особи Ісламської республіки погрожували Єврейській державі мало не апокаліпсисом

Коли у кінці липня Ізраїль протягом кількох днів знищив другого номера у Хізбаллі й першого у ХАМАСі, здавалося, потужна військова операція Ірану (разом із його проксі) є неминучою. Найвищі посадові особи Ісламської республіки погрожували Єврейській державі мало не апокаліпсисом.

Та час іде – а атака все відкладається. Більше того, провідні західні медіа пишуть про серйозні сумніви в аятоли Хаменеї щодо доцільності такої масованої атаки і пошук менш небезпечної операції.

Причина проста: Ізраїль і США передали чіткий месидж, що шкода цивільному населенню приведе до найсерйознішої реакції у відповідь, включаючи інфраструктуру й священну корову іранців – нафтовидобування, а відтак і руйнування економіки ІРІ.

Я не стверджую, що тут можна проводити прямі паралелі з Росією (Іран, на щастя, ядерною зброєю ще не володіє), але висновок напрошується цілком очевидний: божевільні диктатори, зустрічаючи рішучу позицію Заходу, виявляються не такими вже й божевільними.

Тобто, рамки дозволеного Україні у цій війні варто (й доцільно) розширювати.

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Джерело
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Теги: Ізраїль путін Іран війна росія

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