Нетаньягу заявив, що Ізраїль переживає важкі дні

Прем'єр-міністр Ізраїлю звернувся до нації після загибелі лідера ХАМАСу та командира «Хезболли»

Нетаньягу заявив, що Ізраїль зведе рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації після загибелі політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії та командира «Хезболли» Фуада Шукра, сказавши, що Ізраїль переживає складні дні. Про це пише CNN.

Нетаньягу зазначив, що Ізраїль завдав «нищівних ударів» своїм ворогам за останні кілька днів.

«Три тижні тому ми атакували військового керівника ХАМАС Мохаммеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували хуситів, це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили ВПС. Вчора ми атакували військового керівника «Хезболли» Фуада Шукра», – сказав прем'єр Ізраїлю.

Нетаньягу додав, що наразі Ізраїль переживає складні дні.

«Це складні дні. З Бейрута надходять погрози. Ми готові до будь-якого сценарію. Ми готові. Ми зведемо рахунки з кожним, хто завдає нам шкоди, з кожним, хто вбиває наших дітей, з кожним, хто вбиває наших громадян, з кожним, хто завдає шкоди нашій нації, кров буде на його голові», – заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Він вчергове підтвердив свою рішучість продовжувати боротьбу до тих пір, поки цілі війни не будуть досягнуті.

Водночас Нетаньягу не згадав про смерть Ханії в Тегерані. Ізраїль не підтвердив і не спростував свою причетність до його вбивства.

Нагадаємо, Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані.

Як повдомлялося, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль. Сам Ізраїль поки не коментував інформацію.

До слова, армія Ізраїлю завдала авіаудару по осередку «Хезболли» в ліванському Бейруті. Після удару під завалами було знайдено тіло лідера терористичного угрупування Фуада Шукра.