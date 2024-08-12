Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі

Лідер ХАМАС Ях'я Сінвар передав повідомлення до Ізраїлю про готовність до миру

Партнери Нетаньягу по коаліції дали зрозуміти, що не хочуть, аби Ізраїль укладав угоду з ХАМАСом

Новий лідер ХАМАСу Ях'я Сінвар хоче укласти угоду про припинення вогню. Таке повідомлення єгипетські та катарські посередники передали ізраїльським офіційним особам. Про це пише CNN.

Лідер ХАМАС Ях'я Сінвар передав повідомлення до Ізраїлю напередодні критично важливого саміту, який відбудеться наприкінці тижня. Чи бажає прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу укласти угоду про припинення вогню поки невідомо.

За словами двох ізраїльських джерел, союзники Нетаньягу заявили, що ізраїльський прем’єр-міністр готовий укласти угоду. Проте зазначають, що ізраїльський орган безпеки залишається набагато більш скептичним щодо домовленості, враховуючи шалену опозицію з боку ультраправих міністрів у його коаліції.

Ізраїльське джерело повідомило, що офіційні особи США дали зрозуміти своїм ізраїльським колегам, що вони вважають, що настав час досягти угоди про припинення вогню, щоб уникнути ширшої регіональної війни. Форум сімей заручників і зниклих безвісти також закликав Ізраїль і ХАМАС завершити угоду щодо заручників і припинення вогню.

«Угода – це єдиний спосіб повернути всіх заручників додому. Час йде. Угода повинна бути підписана зараз!» – йдеться в заяві.

Водночас партнери Нетаньягу по коаліції дали зрозуміти, що вони не хочуть, щоб Ізраїль укладав угоду з ХАМАСом.

Нагадаємо, ізраїльська делегація візьме участь у переговорах з ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у секторі Гази.

Раніше армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого члена сил безпеки палестинського терористичного угруповання ХАМАС в Секторі Гази.

Як повідомлялося, Ізраїль вживає заходів для посилення оборони своєї інфраструктури через підвищений ризик атак з боку Ірану та його союзників.

Зокрема, мери ізраїльських міст підготували сирени на батарейках, рятувальники отримали супутникові телефони, а старомодні транзисторні радіоприймачі можуть стати важливим засобом зв'язку у разі евакуації населення до укриттів. Важливою для країни залишається безперебійна подача електроенергії.

Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв. Зокрема, були створені запаси альтернативного палива для електростанцій на випадок перебоїв у постачаннях.