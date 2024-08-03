Ізраїльські військові вбили ще одного командира ХАМАСу

Палестинці оглядають автомобіль, пошкоджений під час ізраїльського авіаудару поблизу Тулькарма, на окупованому Ізраїлем Західному березі річки Йордан

Ізраїль завдав двох авіаудрів по окупованому Західному берегу річки Йордан

Унаслідок сьогоднішнього авіаудару Ізраїлю по окупованому Західному берегу річки Йордан загинули дев’ятеро палестинців, зокрема командир терористичного угруповання ХАМАС. Про це повідомило Reuters із покликанням на ЗМІ бойовиків ХАМАС і ізраїльських військових.

У результаті ізраїльського авіаудару на окупованому Західному березі річки Йордан в суботу загинули місцевий командир ХАМАСу і четверо бойовиків «Ісламського джихаду», поінформували ЗМІ бойовиків. Водночас ізраїльські військові заявили, що в результаті окремого удару було вбито ще чотирьох бойовиків.

Ізраїльські військові заявили, що перший авіаудар був завданий по автомобілю в містечку поблизу міста Тулькарм, який, за їхніми словами, був спрямований проти бойовиків, що збиралися здійснити напад. ЗМІ ХАМАСу повідомили, що був уражений автомобіль із бойовиками, і що один із загиблих був командиром бригади в Тулькармі.

Палестинське угрупування «Ісламський джихад» назвало інших чотирьох чоловіків своїми бойовиками.

За кілька годин після цього було завдано другого удару по іншій групі озброєних бойовиків, які обстріляли військовослужбовців. Про це повідомили ізраїльські військові під час операції в Тулькармі, яку вони назвали антитерористичною.

На тлі загострення ситуації на Близькому Сході влада США закликала американців покинути Ліван на будь-якому доступному авіарейсі. Із подібними заявами виступили Британія та Канада. Тим, хто не бажає залишати Ліван, посольства радять «підготуватися на випадок екстрених ситуацій, а також – на випадок, якщо доведеться протягом тривалого часу переховуватися вдома».

Нагадаємо, Ісмаїла Ганію, який очолював політичний офіс ХАМАСу у Катарі, було вбито під час його візиту до Тегерану. Там він відвідав інавгурацію президента Ірану Масуда Пазешкіана.

За даними The New York Times, Ісмаїл Ганія був убитий у гостьовому будинку внаслідок вибуху бомби.

До відома, Державний секретар Ентоні Блінкен заявив, що США не причетні до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханія, і підтвердив важливість припинення вогню в Газі.