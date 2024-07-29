У військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії

Путін на святкуванні Дня Військово-морського флоту спробував сформувати антизахідний альянс з азіатськими та близькосхідними країнами

Російська Федерація використала святкування Дня Військово-морського флоту, щоб спробувати сформувати об'єднання низки азіатських і близькосхідних країн проти Заходу. Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

«Росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам», - йдеться у звіті ISW.

У військово-морському параді в Санкт-Петербурзі взяли участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. Загалом на заходах були присутні представники 31 держави, включаючи Азербайджан, Венесуелу, В'єтнам, Кубу, Лівію, М'янму, Сирію, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та Південну Африку.

Під час святкування відбулися зустрічі російських високопосадовців з представниками інших країн, на яких обговорювалася подальша співпраця у військово-морській сфері та розширення дипломатичних контактів.

ISW зазначає, що Росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам.

Ці дії Росії відбуваються на тлі загострення відносин із Заходом, зокрема через плани США розмістити ракети середньої дальності в Німеччині. Російський диктатор Володимир Путін намагається використовувати тактику "брязкання ядерною зброєю", щоб стримати Захід та впливати на його рішення.

Нагадаємо, що Путін намагається спровокувати Захід на вимушене стримування.









