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На Тайвань прибула нова делегація американських конгресменів

Надія Клочко
glavcom.ua
На Тайвань прибула нова делегація американських конгресменів
Сенатор Ед Маркі очолив делегацію Конгресу США на Тайвані
фото: Twitter Еда Маркі

Американські політики планують зустрітися з представниками влади Тайваню

Сьогодні, 14 серпня, делегація Конгресу США знову відвідала частково визнану острівну державу Тайвань. Візит американських законодавців триватиме два дні. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що американська делегація перебуватиме на Тайвані 14-15 серпня. У конгресменів США заплановано зустрічі з лідерами цієї країни, щоб обговорити американо-тайванські відносини, регіональну безпеку, торгівлю та інвестиції, глобальні ланцюжки поставок та інші важливі питання, що представляють взаємний інтерес.

Як повідомляє посольство США на Тайвані, делегацію очолив сенатор Ед Маркі (Демократична партія). З ним також приїхали члени Палати представників Джон Гараменді, Алан Лоуенталь, Дон Бейер (усі з Демократичної партії) та Аумуа Амата Коулман Радеваген (Республіканська партія).

У повідомленні посольства зазначається, що візит конгресменів має на меті продемонструвати підтримку США Тайваню в той час, коли Китай посилює напруженість у Тайванській протоці та регіоні військовими навчаннями.

Тайвань, або Китайська Республіка – частково визнана держава. До громадянської війни та встановлення комуністичного режиму КНР під контролем Республіки була материкова територія Китаю, а після 1949 року – лише острів Тайвань та ще кілька невеликих островів. КНР вважає Тайвань своєю провінцією та погрожує повернути острів під свою владу. У Китаї заявляють, що без вагань готові розпочати війну проти Тайваню, якщо той оголосить про свою незалежність. Своєю чергою Захід наполягає, щоб Пекін відмовився від ідеї силового захоплення.

Як відомо, Пекін провів свої найбільш провокаційні військові навчання за десятиліття після поїздки Ненсі Пелосі на Тайвань минулого тижня. Міністерство оборони Тайваню звинуватило китайські літаки та кораблі у проведенні у суботу імітаційних навчань з нападу на головний острів Тайваню. 

Нагадаємо, 2 серпня спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань.  Після прибуття на Тайвань вона заявила, що цей візит не суперечить політиці США щодо Китаю та «вшановує непохитну відданість Америки підтримці динамічної демократії Тайваню».

Міністерство закордонних справ Китаю висловило «рішучий протест та осуд» у зв'язку з прильотом на Тайвань спікерки нижньої палати Конгресу США Ненсі Пелосі.

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Теги: США Китай Тайвань

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