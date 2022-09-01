Напруга зростає: винищувачі Китаю перетнули лінію розмежування з Тайванем
14 китайських винищувачів перетнули серединну лінію Тайванської протоки
Сьогодні, 1 вересня, понад 10 китайських винищувачів пролетіли через серединну лінію Тайванської протоки. Про це пише Reuters.
Згідно з повідомленням міністерства оборони Тайваню, 14 китайських винищувачів перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка зазвичай слугує неофіційним територіальним бар'єром.
Раніше повідомлялося, що китайські безпілотними увійшли у повітряний простір округу Цзіньмень, у відповідь Тайвань відкрив вогонь.
Тайвань – острів у східній Азії, який Китай вважає своєю територією і називає провінцією, що відкололася, а не незалежною державою. Єдиний союзник Тайваню – США. Україна встановила дипломатичні стосунки з КНР, що виключає визнання Тайваню. Впродовж десятиліть Пекін прагнув ізолювати Тайбей на світовій арені, зокрема він відтісняв його дипломатичних союзників і блокував вступ острова в міжнародні організації.
Керівна комуністична партія Китаю не виключає також застосування сили для «возз'єднання» острова з материковою частиною Китаю.
Загострення відносин між Китаєм та Тайванем відбулося на тлі візиту до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років.
Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.
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