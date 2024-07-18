Байден закликав заборонити зброю, з якої стріляли у Трампа

Байден неодноразово зіштовхувався з опором республіканців, які виступали проти заборони зброї

Байден часто наголошував у своїй передвиборчій кампанії щодо права володіння зброєю для американців

Президент США Джо Байден закликав Конгрес заборонити вільний продаж штурмових гвинтівок, зокрема моделі AR-15, з якої було скоєно замах на Дональда Трампа. Про це пише BBC.

«У Дональда Трампа стріляли з AR-15. Це була зброя, яка вбила так багато інших людей, в тому числі дітей. Настав час оголосити її поза законом», – заявив він.

Зокрема, права на володіння зброєю – питання, на якому Байден часто наголошував у своїй передвиборчій кампанії. У 1994 році Байден, бувши головою юридичного комітету Сенату, сприяв ухваленню закону про заборону штурмової зброї, а втім, цей закон втратив чинність у 2004 році. Під час промови Байден заявив, що «робив це раніше і зробить це знову».

Варто зазначити, що Байден неодноразово зіштовхувався з сильним опором республіканців, які виступали проти заборони зброї.

Нагадаємо, під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре.

Як повідомлялося, Сполучені Штати Америки отримали дані про плани Ірану влаштувати замах на кандидата у президенти Дональда Трампа.