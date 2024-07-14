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Як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США: аналіз Bloomberg

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Як замах на Трампа вплине на передвиборчу гонку в США: аналіз Bloomberg
Фото Трампа з піднятим над головою кулаком і закривавленим правим вухом в оточенні агентів Секретної служби США вже заполонили всі соціальні мережі й телебачення
фото: Associated Press

Прихильники республіканця розцінили фотографії з закривавленим Трампом як метафору стійкості експрезидента

Стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» ексочільника США Дональда Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах. Про це пише Bloomberg.

Трамп стверджує, що куля пробила верхню частину його правого вуха. Його фото з піднятим над головою кулаком і закривавленим правим вухом в оточенні агентів Секретної служби США вже заполонили всі соціальні мережі й телебачення. Прихильники республіканця, багато з яких вважали його мучеником ще задовго до стрілянини в суботу, розцінили ці фотографії як метафору стійкості експрезидента.

Кілька потенційних кандидатів у віце-президенти й сенатори висловили свою підтримку республіканцю й поділилися фотографіями з місця події. Також повідомлення про підтримку Трампа опублікував у соцмережі Х мільярдер Ілон Маск. Західні лідери засудили насильство на мітингу.

Стрілянину засудив також і президент Володимир Зеленський. Він висловив співчуття близьким загиблого учасника мітингу та побажав Трампу швидкого одужання.

Неофіційний радник і лобіст Трампа Девід Урбан, який допомагав йому з кампанією в Пенсильванії у 2016 році, вважає, що цей інцидент об'єднає американців навколо колишнього президента. »Дональд Трамп – боєць. Це фото стане знаковим», – переконує він.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!».

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

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Теги: напад вибори у США США Дональд Трамп

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