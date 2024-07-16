Іран хотів організувати замах на Трампа – CNN

Секретна служба та кампанія Трампа були попереджені про загрозу можливого замаху

Іран планував помститися за ліквідацію командувача Корпусу вартових Ісламської революції

Сполучені Штати Америки отримали дані про плани Ірану влаштувати замах на кандидата у президенти Дональда Трампа. Про це пише CNN.

Розвідувальну інформацію, як повідомляється, американська влада отримала «від людського джерела». Через це Секретна служба посилила охорону Трампа.

За даними видання, так Іран планував помститися за ліквідацію командувача Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Сулеймані у січні 2020 року американськими військовими.

Однак, як пише CNN, наразі немає ознак того, що Метью Крукс, який стріляв у Трампа, пов'язаний з цією змовою.

Американський чиновник з Ради нацбезпеки США розповів журналістам, що Секретна служба та кампанія Трампа були попереджені про загрозу можливого замаху. За його словами, у відповідь на таку загрозу Секретна служба надала додаткові ресурси та засоби для захисту Трампа.

Співробітники Секретної служби неодноразово застерігали штаб Трампа від проведення мітингів просто неба, які становлять більший ризик, ніж інші заходи, доступ до яких агентство може краще контролювати, заявили джерела. За словами співрозмовників, ці попередження мали більш загальний характер.

Іран неодноразово обіцяв помститися за вбивство американськими військовими командувача Касема Сулеймані у січні 2020 року, що відбулося в рамках операції за наказом Дональда Трампа, коли він був президентом.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник.

Правоохоронці знайшли вибухівку у машині та будинку підозрюваного у замаху на колишнього президента Дональда Трампа. Стрільця ідентифікували як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетел-Парку, штат Пенсільванія. Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу, перш ніж його вбили агенти секретної служби.