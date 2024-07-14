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Зеленський прокоментував замах на Трампа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Зеленський прокоментував замах на Трампа
Під час виступу Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини
фото: Reuters

Президент України: «Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі»

Президент Володимир Зеленський відреагував на замах на ексочільника США Дональда Трампа. Свою реакцію український лідер опублікував у соцмережі Х (Twitter).

«Із жахом дізнався про стрілянину по колишньому президенту США Дональду Трампу під час його передвиборчого мітингу в Пенсильванії. Такому насильству немає виправдань та не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати», – наголосив Зеленський.

Український президент висловив радість через те, що Трамп уже в безпеці та побажав йому швидкого одужання.

«Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу. Бажаю сили всім, хто шокований цією подією. Бажаю Америці вийти з цього сильнішою», – додав глава держави.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Він отримав незначне поранення, але почувається добре. Нині на місці події працюють правоохоронні органи для з'ясування всіх обставин інциденту. Загинули один із глядачів і сам нападник. 

Тим часом за розслідування інциденту взялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

Між тим, Європа почала готувати план на випадок перемоги Трампа на виборах у листопаді.

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Теги: стрілянина напад Володимир Зеленський Дональд Трамп

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