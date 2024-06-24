США можуть найближчим часом оголосити нову допомогу Україні на $150 млн

За попередньою інформацією, до нового пакета допомоги увійде озброєння на $150 млн

Інформацію про новий пакет військової допомоги для України розкрив неназваний американський чиновник

Завтра, 25 червня, Сполучені Штати Америки можуть оголосити передачу Україні нового пакету військової допомоги. Про це повідомляє «Голос Америки».

Видання зазначає, що інформацію про новий пакет військової допомоги для України від США, до якого увійде озброєння вартістю $150 млн, розкрив неназваний американський чиновник.

При цьому більш детальних подробиць про те, яке озброєння отримають українські захисники, поки що немає.

Як повідомлялося, уряд Сполучених Штатів Америки збирається призупинити всі відкриті замовлення на системи протиповітряної оборони Patriot і ракети-перехоплювачі до тих пір, поки Україна не отримає достатньо для захисту від повітряних атак з боку Росії.

До слова, Сполучені Штати, Південна Корея та Японія засуджують поглиблення військового співробітництва між КНДР та Росією, зокрема поставки зброї з КНДР до Росії, яка використовується у війні проти України.

Як повідомлялося, Сполучені Штати обмежили використання американської зброї для ударів по Російській Федерації. ЗСУ заборонено атакувати об'єкти на відстані понад 100 км від кордону і бити по ключових російських аеродромах.