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Китай і США відновили неофіційні перемовини щодо ядерної зброї – Reuters

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай і США відновили неофіційні перемовини щодо ядерної зброї – Reuters
США та Китай продовжать розмови щодо використання ядерної зброї у наступному році
фото із відкритих джерел

Вашингтон і Пекін провели перші за п'ять років переговори на рівні неурядових делегацій, поштовхом стала ситуація навколо Тайваню

США та Китай вперше за п'ять років відновили напівофіційні переговори щодо ядерних озброєнь, передає агентство Reuters з посиланням на учасників американської делегації. Дводенні консультації проходили у березні у конференцзалі одного з готелів у Шанхаї. Про це пише Reuters.

За словами двох американських делегатів, представники Пекіна заявили, що не вдаватимуться до погроз застосувати ядерну зброю через ситуацію навколо Тайваню.

Китайці дали такі запевнення після того, як їхні американські співрозмовники висловили занепокоєння, що Пекін може застосувати ядерну зброю або погрожувати її застосуванням, якщо зазнає поразки в конфлікті навколо Тайваню. Адже, як відомо, Пекін розглядає острів як свою територію.

«Вони сказали, що абсолютно впевнені в тому, що здатні перемогти в боротьбі за Тайвань, не застосовуючи ядерної зброї», – заявив один з організаторів переговорів, вчений і керівник аналітичного центру Pacific Forum Девід Санторо.

Учасники переговорів щодо «другого треку» (Track Two) – це, як правило, колишні чиновники та вчені, які можуть говорити про позицію свого уряду, навіть якщо не брали безпосередньої участі у її визначенні. Переговори між урядами відомі як «перший трек» (Track One). У листопаді обидві країни ненадовго відновили переговори щодо ядерної зброї на першому етапі, але відтоді переговори зайшли в глухий кут.

Як зазначають журналісти Reuters, неформальні дискусії між державами, що володіють ядерною зброєю, відбулися, коли США та Китай мали суперечки щодо основних економічних та геополітичних питань, а лідери у Вашингтоні та Пекіні звинувачували один одного у політичній та економічній недобросовісності.

У публікації йдеться, що Вашингтон був представлений приблизно півдюжиною делегатів, зокрема, це були вчені та колишні чиновники. З боку Пекіна також була делегація вчених і аналітиків, до складу якої увійшли кілька колишніх офіцерів Народно-визвольної армії КНР.

Як зазначає агентство, переговори на рівні «другого треку» є частиною діалогу щодо ядерної зброї між США і Китаєм, що триває вже два десятиліття і який забуксував після того, як адміністрація президента Дональда Трампа припинила його фінансування в 2019 році.

Після пандемії Covid-19 відновилися напівофіційні дискусії щодо ширших питань безпеки та енергетики, але лише остання зустріч у Шанхаї стосувалась безпосередньо ядерної зброї та позиції обох країн.

Девід Санторо описав «розчарування» з обох сторін під час останніх дискусій, але сказав, що обидві делегації бачать причину продовжувати розмову. За його словами,  ключовим моментом, який американська сторона хотіла обговорити, було те, чи дотримується Китай політики ядерного стримування, яка датується створенням його першої ядерної бомби на початку 1960-х років. Китайські делегати сказали представникам США, що Пекін дотримується цієї політики і що «ми (Китай – «Главком») не зацікавлені в досягненні ядерного паритету з вами, не кажучи вже про перевагу».

Втім, результати перемовин не остаточні, і за словами вченого, у 2025 році планується більше обговорень між Китаєм і США. 

Ядерний потенціал Китаю

Пентагон вважає, що ядерний арсенал Пекіна зріс більш ніж на 20% після 2021 року. У жовтні 2023 Китай заявив, що «розгляне можливість використання ядерної зброї для відновлення стримування, якщо звичайна військова поразка на Тайвані» загрожуватиме пануванню комуністичної партії. Китай ніколи не відмовлявся від застосування сили, щоб поставити Тайвань під свій контроль, і протягом останніх чотирьох років активізував військову активність навколо острова.

Минулого року Міністерство оборони США підрахувало, що Пекін має 500 діючих ядерних боєголовок і, ймовірно, матиме понад 1000 до 2030 року. Для порівняння, США володіють 1770 боєголовками, Росія - 1710.

З 2020 року Китай також модернізував свій арсенал, почавши виробництво підводного човна з балістичними ракетами новітнього покоління, випробовуючи гіперзвукові боєголовки і проводячи регулярне морське патрулювання. Як зазначає Reuters, зброя на суші, у повітрі та на морі дає Китаю так звану «ядерну тріаду» – ознаку великої ядерної держави.

До слова, Китай продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок, і до 2030 року за цим показником може зрівнятися зі США та Росією. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

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Теги: США переговори озброєння Вашингтон Тайвань політика ядерна зброя Китай зброя вчені

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