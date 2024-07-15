США посилюють заходи безпеки до з’їзду Республіканської партії

Після замаху на Дональда Трампа правоохоронці переглянуть безпекові заходи на з’їзді республіканців

Трамп підтвердив свою участь у з’їзді Республіканської партії

У Мілвокі у США посилюють заходи безпеки напередодні з’їзду Республіканської партії. Про це повідомляє «Голос Америки».

Республіканська партія починає з’їзд у Мілвокі, Вісконсин, де офіційно оберуть Дональда Трампа кандидатом у президенти.

З'їзд проходить на тлі драматичних подій: під час мітингу в Пенсильванії відбувся замах на Трампа, в результаті якого він і глядачі отримали поранення, а одна людина загинула. Нападника нейтралізували спецслужби.

Попри інцидент, з’їзд продовжиться за планом. Заходи безпеки у Мілвокі посилені.

Президент Джо Байден закликав до зниження напруги, наголосивши на важливості мирного вирішення суперечок. Трамп подякував за молитви і підтвердив свою участь у з’їзді.

Нагадаємо, що під час виступу експрезидента США Дональда Трампа у Пенсильванії пролунали звуки стрілянини. Політика негайно було евакуйовано з майданчика. Трамп перервав свою промову і залишив сцену з закривавленим вухом. Загинули один із глядачів і сам нападник. Інцидентом зайнялося Федеральне бюро розслідувань США. У нападі на Трампа підозрюється 20-річний Томас Метью Крукс із Бетел-Парку, штат Пенсильванія.

Сам Трамп після замаху надіслав своїм прихильникам листа зі словами: «Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!». За повідомленням Bloomberg, стрілянина на передвиборчому мітингу в Пенсільванії миттєво перетворилася на частину «іконографії» Трампа. Імовірно, інцидент посилить його позиції на цьогорічних президентських виборах.

Як повідомлялося, у передвиборних перегонах кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп лише на 2% випереджає свого опонента Джо Байдена. Чинний лідер країни максимально наблизився до свого головного суперника.

До слова, більшість американців вважають, що колишній президент США Дональд Трамп не поступиться, якщо програє президентські вибори у листопаді.

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