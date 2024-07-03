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Росія передала США секретний план врегулювання війни: «інсайд від Гордона» збурив мережу

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росія передала США секретний план врегулювання війни: «інсайд від Гордона» збурив мережу
Гордону передали важливу інформацію щодо війни в Україні
Фото:slovoidilo.ua

Перспектива мирних переговорів, на умовах які ніким не підтверджені, активно обговорюється у соцмережах політиками, військовими і експертами

Перспектива мирних переговорів, на умовах які ніким не підтверджені, активно обговорюється у соцмережах політиками, військовими і експертами. Відомий український журналіст Дмитро Гордон повідомив про отримання інсайдерської інформації щодо «секретного плану врегулювання війни в Україні», який Росія начебто передала США. Подробиці він розкрив у своєму телеграм-каналі, зазначивши, що інформація надійшла від надійних джерел, пов'язаних із західною розвідкою.

«За моєю інформацією, міністр внутрішніх справ Росії Володимир Колокольцев під час візиту до США минулого тижня (офіційно він нібито їздив на саміт керівників органів поліції держав – членів ООН) передав російську версію мирного плану», – зазначив Гордон.

Проте джерела «Главкома» повідомляли схожу інформацію ще за кілька тижнів до мирного саміту, який пройшов у Швейцарії у червні. Тоді редакція ухвалила рішення не друкувати інформацію, оскільки жодного офіційного підтвердження про цей план «Главком» не отримав. А публікація цих даних могла сприйматися як частина російського ІПСО напередодні важливої міжнародної зустрічі щодо мирного врегулювання в Україні.

Фактично через місяць ця ж інформація поширилась в публічному просторі з подачі Дмитра Гордона. Наводимо її суть.

Ключові пункти плану:

  1. Повний вихід України із Донецької та Луганської областей.
  2. Передача Україні Запорізькій АЕС та Енергодара, а також контроль над демілітаризованою зоною вздовж Дніпра.
  3. Юридично закріплені гарантії України не перекриватимуть постачання води до Криму.
  4. Закріплення у Конституції України позаблокового статусу.
  5. Обмеження чисельності української армії до 350 тисяч осіб та певного переліку озброєнь.
  6. Реанімація Договору про ракети малої та середньої дальності за участю України.
  7. Визначення Криму як «особливої ​​демілітаризованої адміністративної території з подвійним підпорядкуванням України та РФ».
  8. Зняття санкцій із Росії у сфері високих технологій, нафтогазового комплексу та банківської системи.
    Готовність Росії обговорювати передачу Україні всієї території Херсонської та Запорізької областей.
  9. Підтримка вступу України до ЄС.
  10. Припинення вогню на лінії зіткнення після початку переговорів про перемир'я

Перспектива мирних переговорів

Інформація про «секретний план» викликає питання щодо перспектив мирних переговорів між Україною та Росією. З одного боку, наявність такого плану може свідчити про нібито бажання Росії закінчити війну.

З іншого боку, умови плану, запропоновані Росією, є неприйнятними для України та міжнародної спільноти. Україна неодноразово заявляла, що готова до переговорів, але лише на основі поваги до її територіальної цілісності та суверенітету.

Міжнародна спільнота також підтримує Україну у цьому питанні. Нещодавно в інтерв’ю The Philadelphia Inquirer глава держави Володимир Зеленський зазначив, що мирні переговори можливі лише за участю посередників.  Він заявив, що посередниками могли б, виступити країни з різних континентів. Перспектива мирних переговорів залишається невизначеною. Багато залежатиме від подальших дій Росії та України, а також від позиції міжнародної спільноти. 

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський вимагав, щоб Дональд Трамп розкрив свій план «швидкого завершення війни» з Росією, якщо у нього такий є.

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Теги: Місяць міністр саміт Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна Дмитро Гордон президент журналіст переговори росія

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