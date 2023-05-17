Бельгія готова навчати українських пілотів на F-16

Водночас країна не може постачати самі літаки

Бельгія готова навчати українських пілотів літати на винищувачах F-16. Про це повідомили видання DeMorgen із посиланням на офіс прем'єр-міністра Бельгії Александра Де Кроо, а також глава Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram.

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Як пише DeMorgen, президент Володимир Зеленський обговорював питання F-16 з прем'єрами Бельгії Александром Де Кроо та Нідерландів Марком Рютте.

«Під час саміту в Гаазі на початку цього місяця питання F-16 також обговорювалося під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з прем'єр-міністром. Ми сказали, що не можемо постачати літаки, але можемо навчати пілотів», – ідеться в заяві офісу бельгійського прем'єра.

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Згодом Андрій Єрмак написав слова подяки Бельгії за рішення навчати українських пілотів.

«Нам потрібні винищувачі й ми дякуємо союзникам за рішення працювати в цьому напрямку. Зокрема, готовність навчати пілотів підтвердила також Бельгія», – зазначив глава Офісу президента.

Нагадаємо, що уряд Бельгії готує новий пакет військової допомоги Україні.

До слова, прем'єр-міністри Британії та Нідерландів домовилися працювати над коаліцією щодо винищувачів для України.

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Як повідомлялося, влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.