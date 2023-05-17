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Британія та Нідерланди очолять коаліцію з надання винищувачів Україні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Британія та Нідерланди очолять коаліцію з надання винищувачів Україні
Винищувач F-16
фото: Wikimedia Commons

Глави урядів двох країн погодилися, що нашу державу потрібно підтримувати в довгостроковій перспективі

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак домовився з нідерландським колегою Марком Рютте про роботу над формуванням міжнародної коаліції з метою забезпечити Україну бойовим повітряним потенціалом. Про це повідомляє BBC з посиланням на заяву Даунінг-стріт.

Ідеться, передусім, про закупівлю винищувачів F-16 для України та підготовку українських пілотів.

«Прем'єр-міністр (Ріші Сунак – «Главком») підтвердив свою впевненість у тому, що законне місце України – у НАТО, і лідери погодилися з важливістю довгострокового надання союзниками допомоги у забезпеченні безпеки України, щоб гарантувати, що вони (українці – «Главком») зможуть стримувати майбутні напади», – сказано в заяві представництва прем’єра Британії.

Також Сунак обговорив підтримку України з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Вони погодилися, що необхідно продовжувати допомогу нашій країні, зокрема санкціями проти РФ. Крім того, політики зазначили, що саміт «Великої сімки», який пройде в японській Хіросімі цього тижня, буде моментом демонстрації єдності та міжнародної підтримки України.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ввечері 16 травня розповів про те, що Британія, Франція та Нідерланди підтримали коаліцію винищувачів для України. Зокрема, домовилися про навчання українських пілотів.

До слова, влітку Велика Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.

Як повідомлялося, Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть переговори зі своїми союзниками.

Теги: Нідерланди Велика Британія винищувач допомога ЗСУ

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