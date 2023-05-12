Для «відновлення Донбасу». Держдума погрожує конфіскувати активи Бельгії у Росії

У Росії відреагували на передачу Україні 92 млн євро, отриманих від заморожених активів РФ

Депутат Держдуми від ЛДПР Сергій Каргінов через рішення Брюсселя передати Україні 92 мільйони євро із заморожених російських активів виступив із закликом конфіскувати активи Бельгії в Росії. Він вважає, що вони мають бути спрямовані на відновлення Донбасу. Про це пишуть росЗМІ.

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«Необхідно асиметрично відповісти на цю витівку. Пропоную конфіскувати бельгійські активи в Росії і направити їх на відновлення Донбасу», – заявив політик, назвавши дану витрату грошей західних держав єдино вірною.

За його словами, рішення Брюсселя є нічим іншим, як міжнародним злочином. Він додав, що влада Бельгії на догоду США стала «почесними шкідниками Росії», переставши дотримуватися норм міжнародного права. Каргінов пообіцяв, що Москва ще довго не забуде про це.

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Раніше сьогодні, 12 травня, уряд Бельгії оголосив про надання Україні нового пакету допомоги на загальну суму 92 млн євро. Про це йдеться на сайті бельгійського уряду.

Уряд отримав цю суму у вигляді податків. Половина суми буде використана для військової допомоги та закупівель бронетехніки, зброї та боєприпасів. Інша половина піде на надання гуманітарної допомоги, майбутнього відновлення України. Половина суми, 46 млн євро, призначена для нової військової допомоги, зокрема, бронетехніки, озброєння та боєприпасів. Очікується, що постачання здійснять максимально швидко.

Ще 46 млн євро підуть на підтримку населення України та зміцнення бельгійської дипломатичної присутності. З них 24 млн євро направлять на збільшення гуманітарної допомоги, яка за погодженням з ООН розподілятиметься великими містами та в зонах бойових дій на освіту, охорону здоров'я та безпеку харчових продуктів.