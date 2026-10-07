Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів

Представник окупантів також повторив російські звинувачення на адресу України щодо нібито спроб зірвати вибори

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Москва готова до переговорів з Україною, однак хоче розуміти, з якими пропозиціями президент Володимир Зеленський направить своїх представників. Про це очільник МЗС країни-агресора сказав, коментуючи перспективи нової зустрічі сторін, пише «Главком».

За словами російського міністра, Сполучені Штати раніше запропонували організувати переговори, а Москва погодилася на таку пропозицію. Водночас у Кремлі нібито наполягали на необхідності спочатку провести вибори в Україні, після чого домовлятися про час, місце та інші параметри зустрічі.

«Американці запропонували організувати такі переговори, і Москва погодилася, з розумінням, що нам потрібно провести вибори, а потім будемо домовлятися про час, місце й інші деталі, про порядок денний», – сказав Лавров.

Представник окупантів також повторив російські звинувачення на адресу України щодо нібито спроб зірвати вибори до Держдуми РФ. За словами Лаврова, після того, як Москва погодилася на пропозицію США щодо переговорів, Україна начебто «почала здійснювати атаки по цивільних об'єктах» у Росії.

Лавров стверджує, що протягом трьох днів голосування, особливо 20 вересня, відбувалася «безпрецедентна кількість терористичних атак», зокрема нібито по виборчих дільницях.

Російський міністр заявив, що саме в такій ситуації Москва хоче зрозуміти, «з якими пропозиціями Зеленський направить своїх парламентарів». «Нам це дуже важливо», – додав він.

За словами Лаврова, американська сторона нібито поставилася до аргументів Москви «з розумінням». Водночас Лавров не навів доказів своїх звинувачень щодо України та не уточнив, коли саме і в якому форматі можуть відбутися наступні переговори.

Нагадаємо, що Україна готова до кількох форматів припинення вогню з Росією. Йдеться як про повне припинення бойових дій, так і про окремі домовленості щодо Чорного моря, енергетики та продовольчої безпеки.