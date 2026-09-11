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Зеленський закликав США вдарити по Росії «пекельними санкціями»

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський закликав США вдарити по Росії «пекельними санкціями»
Президент також наголосив на важливості ухвалення та підтримки санкційного законопроєкту Грема
фото: Reuters

Президент наголосив, що обмеження мають позбавити Москву можливості щодня фінансувати війну

Президент Володимир Зеленський закликав США якнайшвидше посилити санкційний тиск на Росію. Він наголосив, що Вашингтон має достатньо інструментів, щоб обмежити здатність Москви фінансувати війну проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента.

«Санкції потрібно вводити зараз. Санкції повинні бути сильні. Це інструмент, який є в США для того, щоб позбавляти Росію можливості щоденно фінансувати війну проти України», – заявив Зеленський під час розмови з Фарідом Закарією на полях Ялтинської європейської стратегії – 2026.

Президент зазначив, що під час війни краще ухвалювати рішення швидко, навіть якщо вони не є ідеальними, ніж не робити нічого.

«Іноді не розумію, чому не виходить приймати рішення швидко. Бо під час війни краще прийняти іноді неідеальне рішення, ніж нічого не робити», – сказав він.

За словами Зеленського, обмеження мають стосуватися не лише загальних економічних заходів, а й енергетичного сектору Росії та виробництва зброї.

«Рішення щодо санкцій, щодо економічних та енергетичних обмежень Російської Федерації, щодо обмежень на виробництво балістичних ракет, відповідної зброї повинні прийматися одразу», – наголосив президент.

Окремо Зеленський закликав Конгрес США підтримати санкційний законопроєкт, який раніше просував сенатор Ліндсі Грем. Водночас він зазначив, що важливими є не лише рішення Конгресу, а й дії адміністрації президента США Дональда Трампа.

«Окрім цього, важливі сильні рішення адміністрації Президента США. Особисті рішення Президента Трампа. Дуже хочеться на це надіятися», – заявив Зеленський. Президент також наголосив на важливості ухвалення та підтримки санкційного законопроєкту Грема.

Варто нагадати, що у Палаті представників США готуються розглянути законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Документ раніше просував сенатор Ліндсі Грем.

Ініціатива передбачає посилення економічного тиску на Москву та нові обмеження для країн, які продовжують купувати російські енергоносії. Таким чином Вашингтон хоче зробити співпрацю з Росією дорожчою для держав, які допомагають їй отримувати доходи від експорту.

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Теги: війна санкції Володимир Зеленський США

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