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Росіяни атакували АЗС у Києві

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Росіяни атакували АЗС у Києві
Екстрені служби прямують на місце події
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Зафіксовано пошкодження в Оболонському районі столиці

Зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними влади, зафіксовано пошкодження в Оболонському районі міста.

«За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. Екстрені служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.

Згодом КМВА уточнила, що у Шевченківському районі пошкоджено офісну будівлю.

Нагадаємо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Як відомо, триває 1678-й день повномасштабної війни Росії проти України.

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Теги: Київ війна АЗС

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