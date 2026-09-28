Росіяни атакували АЗС у Києві

Зафіксовано пошкодження в Оболонському районі столиці

Зранку 28 вересня російська терористична армія атакувала столицю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

За даними влади, зафіксовано пошкодження в Оболонському районі міста.

«За попередньою інформацією, в Оболонському районі пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА. Екстрені служби слідують на місце події», – йдеться у повідомленні.

Згодом КМВА уточнила, що у Шевченківському районі пошкоджено офісну будівлю.

Нагадаємо, уночі проти 28 вересня російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Київському та Салтівському районах Харкова. Унаслідок цього постраждало багато людей, серед них – діти.

До слова, 27 вересня російські війська завдали удару по ринку «Столичний» у Софіївській Борщагівці під Києвом. Попередньо, двоє людей загинули, ще четверо дістали поранення.

Як відомо, триває 1678-й день повномасштабної війни Росії проти України.