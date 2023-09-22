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Андрій Бондар Поет, перекладач і публіцист

Скандал з Польщею. Є один цікавий момент

glavcom.ua
Володимир Зеленський має гарний рейтинг серед простих поляків
фото: офіс президента

Ми приречені на добрі стосунки з поляками

Прикол історії з поляками в тому, що Зеленський серед них має неймовірну популярність.

І ця історія може загалом вилізти ПіСу боком на виборах.

Так само, як ви критикуєте українську владу за цю історію, деякі поляки критикують свою владу за неї ж. Усім зрозуміло, що це чиста, сволочна передвиборча маніпуляція. ПіС звик використовувати антиукраїнський ресентимент уже давно. Не було останнім часом виборів у Польщі, де би не розігрувалася тим чи іншим чином українська карта. І цього не змінила навіть війна. Тому не поспішайте так копати власну владу. Її є за що копати, але точно не за цю «невдячність», за яку вам сьогодні «соромно».

Це не про невдячність. Це про те, що дехто не вміє заробляти електоральні бали без фобій і страхів. Це ПіС – колективний польський Орбан. Вони не можуть без випробуваних методів. Не треба ілюзій. Вони сплетені з протиріч і можуть бути різними в різних обставинах. Вони можуть допомагати нам і конфліктувати з нами одночасно. І ті, хто плаче, ніби польська участь у нашій війні зменшиться, дарма нагнітають. Вона не зменшиться, а збільшиться. Просто тому, що історія з зерном, подібна до нашої – рутина для вільного світу.

Конфліктують між собою навіть країни ЄС. Іноді дуже гостро.

Але коли йдеться про питання геополітики і безпеки, працює зовсім інша логіка. Ми приречені на добрі стосунки з поляками. І нас не посварить це зерно. Якщо посварить, прийдете до мене і скажете, що я не знаю життя.

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Джерело
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Теги: історія Польща зерно Україна

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Андрій Бондар

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