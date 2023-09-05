Росія на Кубі вербувала людей на війну проти України

МВС Куби ліквідовує мережу торгівлі людьми, що діє з Росії

Влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні. Про це повідомило міністерство закордонних справ Куби.

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«Міністерство внутрішніх справ виявило і веде роботу з нейтралізації та ліквідації мережі торгівлі людьми, що діє з Росії з метою залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі, до лав збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні. Спроби такого роду були нейтралізовані, а стосовно осіб, причетних до цієї діяльності, порушено кримінальні справи», – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві також зазначили, що «вороги Куби намагаються очорнити імідж країни та подати її співучасницею дій, які ми рішуче відкидаємо».

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Російська влада цю заяву поки не коментувала.

Агентство Reuters нагадує, що наприкінці травня газета «Рязанські відомості» повідомляла про те, як кілька кубинських громадян із Рязані підписали контракти з міноборони Росії та вирушили воювати до України.

«Сьогодні з пункту відбору на військову службу за контрактом вирушили служити до російської армії кілька громадян Республіки Куба. За їхніми словами, кубинці хочуть допомогти нашій країні виконувати завдання у зоні проведення спеціальної військової операції, і деякі з них надалі хотіли б стати громадянами Росії», – писала газета.

Як повідомила британська розвідка, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.