Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія на Кубі вербувала людей на війну проти України

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія на Кубі вербувала людей на війну проти України
РФ вербує на війну в Україну іноземців
фото ілюстративне

МВС Куби ліквідовує мережу торгівлі людьми, що діє з Росії

Влада Куби повідомила про розкриття злочинної мережі з торгівлі людьми, учасники якої змушували кубинських громадян воювати на боці Росії в Україні. Про це повідомило міністерство закордонних справ Куби.

«Міністерство внутрішніх справ виявило і веде роботу з нейтралізації та ліквідації мережі торгівлі людьми, що діє з Росії з метою залучення кубинських громадян, які там проживають, і навіть деяких, що проживають на Кубі, до лав збройних сил, які беруть участь у військових операціях в Україні. Спроби такого роду були нейтралізовані, а стосовно осіб, причетних до цієї діяльності, порушено кримінальні справи», – йдеться у повідомленні МЗС.

У відомстві також зазначили, що «вороги Куби намагаються очорнити імідж країни та подати її співучасницею дій, які ми рішуче відкидаємо».

Російська влада цю заяву поки не коментувала.

Агентство Reuters нагадує, що наприкінці травня газета «Рязанські відомості» повідомляла про те, як кілька кубинських громадян із Рязані підписали контракти з міноборони Росії та вирушили воювати до України.

«Сьогодні з пункту відбору на військову службу за контрактом вирушили служити до російської армії кілька громадян Республіки Куба. За їхніми словами, кубинці хочуть допомогти нашій країні виконувати завдання у зоні проведення спеціальної військової операції, і деякі з них надалі хотіли б стати громадянами Росії», – писала газета.

Як повідомила британська розвідка, для того, щоб не здійснювати внутрішню мобілізацію перед президентськими виборами 2024 року, Росія вербує іноземців на війну проти України.

Теги: росія війна Куба Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наразі поліція розслідує справу, щоб знайти винних
Росіяни вербують поляків до ПВК «Вагнера» через оголошення на вулицях
14 серпня, 15:12
Російський окупант пішов воювати проти України, бо йому пообіцяли зняти судимості
Полонений окупант розповів, як РФ вербує колишніх в'язнів на війну (відео)
28 серпня, 15:57
Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину
Кремль вербує на війну мігрантів: британська розвідка назвала причину
3 вересня, 11:22

Політика

Трибунал для Путіна: Німеччина пропонує закрити «лазівки» в Римському статуті
Трибунал для Путіна: Німеччина пропонує закрити «лазівки» в Римському статуті
Росія на Кубі вербувала людей на війну проти України
Росія на Кубі вербувала людей на війну проти України
Латвія назвала причину, чому допомога Україні затримується
Латвія назвала причину, чому допомога Україні затримується
Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю
Білий дім прокоментував посилення співпраці Росії з Північною Кореєю
Росія скасувала військові навчання «Захід-2023». Шойгу вигадав цинічну причину
Росія скасувала військові навчання «Захід-2023». Шойгу вигадав цинічну причину
NYT: Кім Чен Ин незабаром поїде до Путіна
NYT: Кім Чен Ин незабаром поїде до Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Повернення українських чоловіків-втікачів додому. Польща зробила заяву
18K
«Люди за гроші не народжують». Соратник Зеленського дав рецепт покращення демографії
17K
Просто неба, але з комфортом? Влада Ірландії показала, куди виселяє українських біженців
9136
Хто зупинив заколот Пригожина? Російська церква знайшла несподіване пояснення
8566
Законопроєкт вже у Раді: багатьом українцям скасують відстрочку від мобілізації
8216
Геть від Москви! Чорногорська православна церква обрала нового україномовного предстоятеля

Новини

Росію атакували безпілотники, ЗСУ розширюють пролом в обороні окупантів. Головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Ворог безуспішно наступає на Лиманському напрямку: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
Окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ: Генштаб назвав напрямки
Вчора, 06:45
Дощі з грозами: прогноз погоди на 4 вересня
Вчора, 04:55
4 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Тепло, але місцями опади: синоптики дали прогноз погоди на 3 вересня
3 вересня, 04:56

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту