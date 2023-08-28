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Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шлях до НАТО, майбутнє Росії без Путіна: стартувала міжнародна конференція (наживо)
Конференція «Виклики для України та майбутнє Російської імперії»

Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделюватимуть сценарії розвитку України на найближчий рік та десятиліття

Сьогодні, 28 серпня, об 11:00 розпочалася міжнародна науково-експертна конференція «Виклики для України та майбутнє Російської імперії». «Главком» транслює конференцію. 

Зазначимо, що організатором заходу є Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інститут світової політики. Захід відбувається за підтримки народного депутата Олега Дунди.

Панель 1: Що очікує світ та Україну на шляху до Вашингтонського саміту НАТО? Пошук можливих сценаріїв

Час: 11:10 – 12:30

Спікери:

  • Олексій Гончарук, прем’єр-міністр України (2019-2020 рр.);
  • Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019 рр.);
  • Андрій Загороднюк, міністр оборони (2019-2020 рр.), онлайн;
  • Валерій Чалий, посол України в США (2015-2019 рр.);
  • Євген Бистрицький, Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди, доктор філософських наук.

Ремарки:

  • Олег Медуниця, народний депутат (2012-2019 рр.), голова Організації українських націоналістів (ОУН);
  • Павло Тупчик, політичний консультант, волонтер, аналітик;
  • Антон Шеховцов, політолог (Австрія).

Модератором виступатиме директор Інституту світової політики Євген Магда.

Панель 2. Майбутнє Російської імперії. Бачення України

Час: 13:00 – 14:30

Спікери:

  • Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (20017-2009 рр.);
  • Галина Зеленько, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, завідувачка відділу політичних інститутів і процесів; член-кореспондент НАН України;
  • Дені Тепс, президент Всесвітнього Чеченського конгресу, професор, доктор юридичних наук;
  • Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи»; професор політології Києво-Могилянської академії;
  • Павло Жовніренко, радник секретаря Ради національної безпеки та охорони України;
  • Ірина Павленко, Національний інститут стратегічних досліджень.

Ремарки:

  • Сиресь Боляєнь, президент Ліги Вільних Націй, головний старійшина ерзянського народу;
  • Олександр Алфьоров, кандидаст історичних наук, офіцер ЗСУ (онлайн);
  • Михайло Пашков, центр Разумкова.

Модератором виступатиме народний депутат Верховної Ради України Олег Дунда.

Панель 3. Західний демократичний світ та російська імперія. Міфи та страхи, навіяні російською пропагандою

Час: 15:00 – 16:30

Спікери:

  • Андреас Умланд, політолог, фахівець з питань російського ультранаціоналізму та авторитаризму, член НЕР Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції;
  • Григорій Амнуель, громадський діяч, історик, організатор делегації російських парламентарів до країн НАТО;
  • Назіп Хамітов, НАН України, член-кореспондент, письменник;
  • Лариса Якубова, НАН України, член-кореспондент, науковець;
  • Петр Пойман, засновник ГО Team4Ukraine, кримінолог, Чехія (онлайн);
  • Сергій Сумленний, голова центру European Resilience Initiative Center, Німеччина (онлайн);
  • Анатолій Романюк, завкафедри політичних наук Львівського національного університету ім. І. Франка (онлайн).

Ремарки:

  • Ярослав Любивий, Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди, доктор філософських наук;
  • Олександр Білецький, віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців;
  • Олесь Лісничук, політичний аналітик фонду «Відродження».

Модератором виступатиме народний депутат Верховної Ради України Олег Дунда.

Панель 4. Безпекові, економічні та соціальні виклики для України на найближче десятиліття

Час: 17:00 – 18:30

Спікери:

  • Ростислав Павленко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність»;
  • Віталій Безгін, народний депутат від фракції «Слуга народу»;
  • Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос»;
  • Володимир Горбач, Інститут трансформації Північної Євразії;
  • Володимир Головко, НАН України, кандидат історичних наук;
  • Ігор Рущенко, член правління Соціологічної асоціації України, доктор соціологічних наук (онлайн).

Ремарки:

  • Дмитро Микиша, народний депутат від фракції «Слуга народу»;
  • Антон Підлуцький, головний редактор видання «КиївВлада»;
  • Михайло Нетяжук, мер міста Фастів (Київщина).

Модератором виступатиме голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделюватимуть сценарії розвитку на найближчий рік та десятиліття.

Теги: війна Україна

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