Шлях до НАТО, майбутнє Росії без Путіна: стартувала міжнародна конференція (наживо)
Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделюватимуть сценарії розвитку України на найближчий рік та десятиліття
Сьогодні, 28 серпня, об 11:00 розпочалася міжнародна науково-експертна конференція «Виклики для України та майбутнє Російської імперії». «Главком» транслює конференцію.
Зазначимо, що організатором заходу є Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України та Інститут світової політики. Захід відбувається за підтримки народного депутата Олега Дунди.
Панель 1: Що очікує світ та Україну на шляху до Вашингтонського саміту НАТО? Пошук можливих сценаріїв
Час: 11:10 – 12:30
Спікери:
- Олексій Гончарук, прем’єр-міністр України (2019-2020 рр.);
- Павло Клімкін, міністр закордонних справ (2014-2019 рр.);
- Андрій Загороднюк, міністр оборони (2019-2020 рр.), онлайн;
- Валерій Чалий, посол України в США (2015-2019 рр.);
- Євген Бистрицький, Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди, доктор філософських наук.
Ремарки:
- Олег Медуниця, народний депутат (2012-2019 рр.), голова Організації українських націоналістів (ОУН);
- Павло Тупчик, політичний консультант, волонтер, аналітик;
- Антон Шеховцов, політолог (Австрія).
Модератором виступатиме директор Інституту світової політики Євген Магда.
Панель 2. Майбутнє Російської імперії. Бачення України
Час: 13:00 – 14:30
Спікери:
- Володимир Огризко, міністр закордонних справ України (20017-2009 рр.);
- Галина Зеленько, Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, завідувачка відділу політичних інститутів і процесів; член-кореспондент НАН України;
- Дені Тепс, президент Всесвітнього Чеченського конгресу, професор, доктор юридичних наук;
- Олексій Гарань, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи»; професор політології Києво-Могилянської академії;
- Павло Жовніренко, радник секретаря Ради національної безпеки та охорони України;
- Ірина Павленко, Національний інститут стратегічних досліджень.
Ремарки:
- Сиресь Боляєнь, президент Ліги Вільних Націй, головний старійшина ерзянського народу;
- Олександр Алфьоров, кандидаст історичних наук, офіцер ЗСУ (онлайн);
- Михайло Пашков, центр Разумкова.
Модератором виступатиме народний депутат Верховної Ради України Олег Дунда.
Панель 3. Західний демократичний світ та російська імперія. Міфи та страхи, навіяні російською пропагандою
Час: 15:00 – 16:30
Спікери:
- Андреас Умланд, політолог, фахівець з питань російського ультранаціоналізму та авторитаризму, член НЕР Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції;
- Григорій Амнуель, громадський діяч, історик, організатор делегації російських парламентарів до країн НАТО;
- Назіп Хамітов, НАН України, член-кореспондент, письменник;
- Лариса Якубова, НАН України, член-кореспондент, науковець;
- Петр Пойман, засновник ГО Team4Ukraine, кримінолог, Чехія (онлайн);
- Сергій Сумленний, голова центру European Resilience Initiative Center, Німеччина (онлайн);
- Анатолій Романюк, завкафедри політичних наук Львівського національного університету ім. І. Франка (онлайн).
Ремарки:
- Ярослав Любивий, Інститут філософії НАН України ім. Г. С. Сковороди, доктор філософських наук;
- Олександр Білецький, віцепрезидент Українського союзу промисловців та підприємців;
- Олесь Лісничук, політичний аналітик фонду «Відродження».
Модератором виступатиме народний депутат Верховної Ради України Олег Дунда.
Панель 4. Безпекові, економічні та соціальні виклики для України на найближче десятиліття
Час: 17:00 – 18:30
Спікери:
- Ростислав Павленко, народний депутат від фракції «Європейська солідарність»;
- Віталій Безгін, народний депутат від фракції «Слуга народу»;
- Ярослав Юрчишин, народний депутат від фракції «Голос»;
- Володимир Горбач, Інститут трансформації Північної Євразії;
- Володимир Головко, НАН України, кандидат історичних наук;
- Ігор Рущенко, член правління Соціологічної асоціації України, доктор соціологічних наук (онлайн).
Ремарки:
- Дмитро Микиша, народний депутат від фракції «Слуга народу»;
- Антон Підлуцький, головний редактор видання «КиївВлада»;
- Михайло Нетяжук, мер міста Фастів (Київщина).
Модератором виступатиме голова Інституту світової політики Віктор Шлінчак.
Провідні вітчизняні аналітики, експерти, політики та запрошені гості моделюватимуть сценарії розвитку на найближчий рік та десятиліття.
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