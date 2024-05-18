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Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Білий дім відреагував на обійми Сі і Путіна
Представник Білого дому пояснив, який сигнал могли надіслати Путін і Сі, коли обійнялися під час зустрічі в Пекін
скріншот відео Bloomberg

Джон Кірбі: «Я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного»

Сполучені Штати Америки уважно стежать за тим, як розвиваються відносини між Росією й Китаєм. Про це заявив радник з комунікацій у сфері нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає «Укрінформ».

Так посадовець відповів на запитання про те, який сигнал могли надіслати лідери двох країн, коли тепло обійняли один одного під час зустрічі в Пекіні.

«Я залишу можливість цим двом чоловікам говорити про те, чому вони вважають нормальним обіймати один одного. Але я просто скажу, що ми серйозно ставимося до викликів з боку обох цих країн, які вони представляють, і ми серйозно ставимося до відносин, що розвиваються між ними», – наголосив Кірбі.

Він зауважив, що Росія й Китай чинять дії, які суперечать інтересам національної безпеки США, а також союзників і партнерів. За його словами, Путін і Сі хоч і демонструють прагнення розвивати свої відносини, але при цьому не можуть похизуватися довгою історією цих відносин та високим рівнем довіри.

«Що є спільним у них, так це бажання кинути виклик міжнародному порядку, заснованому на правилах, кинути виклик мережі альянсів і партнерств», – пояснив представник Білого дому.

Нагадаємо, що 17 травня, під час спілкуваня з журналістами у Китаї Путін пояснив загострення ситуації на Харківському напрямку тим, що буцімто країна-агресор Росія не має планів щодо захоплення українського Харкова, але змушена створювати так звану санітарну зону через обстріли Білгорода. 

За даними Генштабу, 17 травня на Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке–Липці, Бугруватка–Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони.

Як повідомив президент Володимир Зеленський, на Харківському напрямку українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію і зупинити наступ російських військ на півночі  області. Найглибше ворог просунувся на 10 км. 

Нагадаємо, на Харківщині російські загарбники беруть в полон і розстрілюють місцевих жителів північної частини Вовчанська. Евакуаційні групи Нацполіції продовжують працювати у місті, попри інтенсивні бойові зіткнення, та намагаються забезпечити подальшу евакуацію людей.

Читайте також: Оборонний вал на Харківщині. Великий «розпил» у деталях 
Теги: США путін Сі Цзіньпін

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