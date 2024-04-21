Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні
Маск непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни»
фото з відкритих джерел

Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам

Американський мільярдер Ілон Маск, який зайняв проросійську позицію у війні в Україні, непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». Так американський винахідник прокоментував ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні.

Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам.

«Мене найбільше непокоїть те, що не існує стратегії виходу, а є лише вічна війна, в якій діти помирають в окопах від артилерійських знарядь або заряджають кулемети та снайперів на мінних полях», – ідеться у його повідомленні.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.

Читайте також: 

Теги: Ілон Маск війна США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск заявив, що не виконуватиме рішення суду про обмеження, накладені на деякі акаунти X у Бразилії
Верховний суд Бразилії відкрив кримінальне провадження проти Маска
8 квiтня, 09:46
Британець часто публікує дописи на підтримку України, закликає робити пожертви та відвідує українські міста
Провідний британський нейрохірург приїхав до Львова плести маскувальні сітки для ЗСУ
10 квiтня, 14:56
Цього року акції Tesla впали приблизно на 31%
Ілон Маск звільнить 10% співробітників Tesla через падіння продажів автомобілів
15 квiтня, 16:46

Соціум

Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні
На російському ТБ видали прапор і герб Удмуртії за шеврони «канадського найманця ЗСУ»
На російському ТБ видали прапор і герб Удмуртії за шеврони «канадського найманця ЗСУ»
Буданов «потрапив у полон»: окупанти вигадали новий фейк
Буданов «потрапив у полон»: окупанти вигадали новий фейк
Україна надала аварійну енергетичну допомогу Польщі
Україна надала аварійну енергетичну допомогу Польщі
Влада виселяє жителів Харківщини, щоб розмістити військових? Новий фейк РФ
Влада виселяє жителів Харківщини, щоб розмістити військових? Новий фейк РФ
Допомога Україні від США та акції протесту в Ізраїлі: головне за ніч
Допомога Україні від США та акції протесту в Ізраїлі: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
68K
Голосування за допомогу Україні в Конгресі. Нардеп звернув увагу на тривожний сигнал
30K
Розстріл патрульних на Вінниччині: з’явилися нові подробиці
21K
NYT: допомога Україні розділила Республіканську партію США
16K
У Севастополі пролунав потужний вибух, перекрито Кримський міст
13K
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8021
Росія відреагувала на голосування в Конгресі США

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Сьогодні, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
Вчора, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua