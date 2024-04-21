Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні

Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам

Американський мільярдер Ілон Маск, який зайняв проросійську позицію у війні в Україні, непрямо звинуватив владу США у продовженні «вічної війни». Так американський винахідник прокоментував ухвалення Конгресом США нового пакета військової допомоги Україні.

Маск прикріпив відповідь на допис бізнесмена Девіда Сакса, який не підтримує продовження допомоги українським військовим силам.

«Мене найбільше непокоїть те, що не існує стратегії виходу, а є лише вічна війна, в якій діти помирають в окопах від артилерійських знарядь або заряджають кулемети та снайперів на мінних полях», – ідеться у його повідомленні.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Також президент США Джо Байден закликав Сенат якнайшвидше схвалити законопроєкт про військову допомогу для України. Він наголосив, що цей пакет допомоги є важливим не лише для України.

Водночас лідер більшості в Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за допомогу Україні 23 квітня, у вівторок. Сенат США має перерву з 19 по 29 квітня, однак сенатори повернуться, щоб ухвалити цей закон.