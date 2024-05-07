Трамп просив свою соратницю відмовитися від ідеї про відставку Джонсона – ЗМІ

Грін заявляла, що просувається вперед у своїх зусиллях відправити у відставку Джонсона

Дональд Трамп має значний вплив серед Республіканської партії, а Майк Джонсон є його одним із найближчих соратників

Колишній президент США Дональд Трамп просив конгресвумен Марджорі Тейлор Грін відмовитись від ідеї відправити у відставку спікера Палати представників Майка Джонсона. Про це повідомляє ABC News.

Грін раніше заявляла, що просувається вперед у своїх зусиллях відправити у відставку Джонсона, попри опір багатьох членів Республіканської партії.

Видання вказує, що Трамп на вихідних розмовляв із Грін приватно і закликав її відмовитися від спроб відправити Джонсона у відставку.

Експрезидент США повідомив Грін, що партія має бути єдиною. Варто зазначити, що Дональд Трамп має значний вплив серед Республіканської партії, а Майк Джонсон є його одним із найближчих соратників. При цьому Марджорі Тейлор Грін також є прихильницею Трампа і відома розповсюдженням теорій змови.

Нагадаємо, республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, заявила, що спікер Майк Джонсон «зрадник» США після того, як конгресмени схвалили нову допомогу Україні. Республіканка погрожує ініціювати голосування за його звільнення, якщо він не піде у відставку.

Раніше республіканка Марджорі Тейлор Грін, яка належить до числа трампістів, розкритикувала спікера Майка Джонсона та своїх колег по Палаті представників через ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

До слова, лідери демократичної меншості у Палаті представників Конгресу США оголосили, що блокуватимуть спробу відправити у відставку спікера-республіканця Майка Джонсона, якщо вона буде.