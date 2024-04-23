Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина

Катерина Іванова
glavcom.ua
Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина
На думку німецького політика, Росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа
фото: dpa / picture-alliance

Шольц розкритикував лицемірство Путіна, який використовує німецького філософа у своїх пропагандистських цілях

22 квітня у Берліні відбулася урочиста церемонія відкриття ювілейного року з нагоди 300-річчя німецького філософа Іммануїла Канта. Під час своєї промови канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив главі РФ Володимиру Путіну посилатися на Канта, зазначивши, що його дії «суперечить усім основним твердженням» мислителя. Про це повідомляє DW.

У промові «Роздуми про трактат німецького філософа Канта «До вічного миру» Шольц розмірковував не стільки про Канта, скільки про Путіна, для якого Кант – один із «улюблених філософів». Канцлер ФРН знає, що Кант став фактично «брендом Калінінграда».

Шольц вказав на важливості трактату «До вічного миру». Попри те, що в цій праці не знайти практичних рекомендацій щодо вирішення військових конфліктів 21 століття, у ньому є розумні поради, над якими варто задуматися.

«Той, на кого напали, має право боронитися». І ще: «Справжній мир завжди виходить за межі простого припинення вогню та відстрочення бойових дій», – зауважив Шольц.

Німецький канцлер заборонив президенту РФ Володимиру Путіну посилатися на Канта. Він вважає, що Путін не має на це жодного права. Тоді як путінський режим намагається будь-що привласнити собі філософа та його праці, заявив Шольц у Берліні.

На думку німецького політика, Росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа.

«Руйнування, які завдає Росія Україні, говорять про бажання знищення, масштаби якого мало хто міг собі уявити у 21 столітті. Кант писав про те, що жодна держава не має права втручатися насильницьким шляхом у справи іншої країни», – заявив Шольц.

У 2024 році Путін на зустрічі зі студентами в Калінінграді закликав вивчати праці Канта, одного з найбільших мислителів в історії. Російський президент акцентував на те, що Кант закликав мати «мужність користуватися власним розумом».

До слова, губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов, виступаючи на з'їзді політологів, назвав безпосереднім винуватцем війни в Україні німецького філософа Іммануїла Канта, який народився в Кенігсбергу (теперішній Калінінград) на початку 18 століття. 

Свою думку російський губернатор мотивував тим, що Кант започаткував німецьку класичну філософію, «прокачав» німецьку волю, одночасно відрізавши її від «вищих цінностей». Мовляв, саме тому на Заході виникла сучасна соціально-культурна ситуація. 

Стало відомо, що після так званої перемоги на виборах, російський диктатор Володимир Путін став рідко залишати Кремль та свою резиденцію. За останні два тижні у графіку президента РФ не було жодного виїзного заходу. 

Читайте також: 

Теги: поради Олаф Шольц президент держава політика путінський режим путін війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворог планує вибити наші війська з плацдарму на річці Чорний Жеребець
Огляд з передової. Противник готується до активного наступу
5 квiтня, 13:35
Нам треба голосно про себе нагадувати, адже без міжнародної підтримки нам не вижити
Як нам просувати інтереси України у світі? Відповідь лежить у нас перед очима
10 квiтня, 21:11
Москва вимагає знижки принаймні у 50% на продаж іноземних активів
Стало відомо, скільки грошей втратили іноземні компанії через вихід з ринку РФ
28 березня, 22:08
Увечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина
Іран попереджав РФ про загрозу терактів перед подіями у «Крокусі» – Reuters
1 квiтня, 15:31
Люди, які вбили Максима Кузьмінова, хотіли передати певне «повідомлення»
Застрелили з «Макарова» та переїхали автомобілем: NYT розповіла деталі вбивства пілота Кузьмінова
31 березня, 19:39
Блінкен зазначив, що США ніколи не наполягали на виключенні Росії або глави Кремля Володимира Путіна з G20
США назвали умови, за яких Путін може взяти участь у зустрічі лідерів G20
3 квiтня, 10:24
Біньямін Нетаньяху прокоментував інформацію щодо нападу Ірану на Ізраїль
Нетаньяху висловився щодо можливого нападу Ірану на Ізраїль
4 квiтня, 22:54
Республіканка Марджорі Тейлор Грін ініціює відсторонення спікера палати представників Майка Джонсона
CNN: Соратниця Трампа має намір зірвати допомогу Україні
7 квiтня, 02:45
39-річний воїн загинув 20 січня 2023 року поблизу Бахмута Донецької області під час артилерійського обстрілу
Був відмінним організатором молодіжного руху. Згадаймо Володимира Васьковського
15 квiтня, 09:00

Соціум

Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина
Шольц заборонив Путіну цитувати філософа Канта: причина
Тисячі британських авіарейсів мали проблеми з навігацією, ймовірно, через Росію
Тисячі британських авіарейсів мали проблеми з навігацією, ймовірно, через Росію
Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
Російська авіація скинула ракету X59 на Білгородську область
КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару
КНДР провела перші навчання з ядерного контрудару
Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей
Китай потерпає від рекордного за півстоліття паводку: під загрозою понад 120 млн людей
Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу
Іран створить держорган, який слідкуватиме за носінням хіджабу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Усі консульства України припиняють надання послуг чоловікам призовного віку (документ)
25K
Одна з країн ЄС збирається обмежити прийом біженців із України
16K
Вінниччина попрощалася із поліцейським Максимом Зарецьким, який загинув під час нападу (фото)
14K
Відсторонити Порошенка від засідань Ради? Регламентний комітет ухвалив рішення
9710
У Росії затопило уранові свердловини: радіоактивна вода потрапила до річки Тобол
7414
Вчений пояснив, якими будуть наслідки демографічної кризи за 20-30 років

Новини

Атака безпілотників, допомога Україні від Британії: головне за ніч
Сьогодні, 06:38
Дощ вночі, місцями заморозки: прогноз погоди на 23 квітня
Сьогодні, 05:13
23 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:17
Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
21 квiтня, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua