На думку німецького політика, Росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа

Шольц розкритикував лицемірство Путіна, який використовує німецького філософа у своїх пропагандистських цілях

22 квітня у Берліні відбулася урочиста церемонія відкриття ювілейного року з нагоди 300-річчя німецького філософа Іммануїла Канта. Під час своєї промови канцлер Німеччини Олаф Шольц заборонив главі РФ Володимиру Путіну посилатися на Канта, зазначивши, що його дії «суперечить усім основним твердженням» мислителя. Про це повідомляє DW.

У промові «Роздуми про трактат німецького філософа Канта «До вічного миру» Шольц розмірковував не стільки про Канта, скільки про Путіна, для якого Кант – один із «улюблених філософів». Канцлер ФРН знає, що Кант став фактично «брендом Калінінграда».

Шольц вказав на важливості трактату «До вічного миру». Попри те, що в цій праці не знайти практичних рекомендацій щодо вирішення військових конфліктів 21 століття, у ньому є розумні поради, над якими варто задуматися.

«Той, на кого напали, має право боронитися». І ще: «Справжній мир завжди виходить за межі простого припинення вогню та відстрочення бойових дій», – зауважив Шольц.

Німецький канцлер заборонив президенту РФ Володимиру Путіну посилатися на Канта. Він вважає, що Путін не має на це жодного права. Тоді як путінський режим намагається будь-що привласнити собі філософа та його праці, заявив Шольц у Берліні.

На думку німецького політика, Росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна росіян проти України суперечить усім основним твердженням філософа.

«Руйнування, які завдає Росія Україні, говорять про бажання знищення, масштаби якого мало хто міг собі уявити у 21 столітті. Кант писав про те, що жодна держава не має права втручатися насильницьким шляхом у справи іншої країни», – заявив Шольц.

У 2024 році Путін на зустрічі зі студентами в Калінінграді закликав вивчати праці Канта, одного з найбільших мислителів в історії. Російський президент акцентував на те, що Кант закликав мати «мужність користуватися власним розумом».

До слова, губернатор Калінінградської області РФ Антон Аліханов, виступаючи на з'їзді політологів, назвав безпосереднім винуватцем війни в Україні німецького філософа Іммануїла Канта, який народився в Кенігсбергу (теперішній Калінінград) на початку 18 століття.

Свою думку російський губернатор мотивував тим, що Кант започаткував німецьку класичну філософію, «прокачав» німецьку волю, одночасно відрізавши її від «вищих цінностей». Мовляв, саме тому на Заході виникла сучасна соціально-культурна ситуація.

Стало відомо, що після так званої перемоги на виборах, російський диктатор Володимир Путін став рідко залишати Кремль та свою резиденцію. За останні два тижні у графіку президента РФ не було жодного виїзного заходу.