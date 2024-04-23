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Шойгу анонсував більше ударів по Україні після схвалення військової допомоги США

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Шойгу анонсував більше ударів по Україні після схвалення військової допомоги США
У відповідь на схвалення для України понад $60 млрд РФ планує також збільшити випуск озброєння та військової техніки
фото: міноборони РФ/Facebook

«Підвищимо інтенсивність ударів по логістичним центрам та базам зберігання західної зброї»

Російська армія посилить атаки по Україні на тлі поновлення військової допомоги Києву з боку США. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

«Вашингтон для недопущення краху Збройних Сил України має намір надати майже $61 млрд київському режиму. <…> Пропорційно загрозам, створюваним Сполученими Штатами та їхніми союзниками, продовжимо вдосконалювати склад і структуру збройних сил, збільшувати випуск найбільш затребуваних зразків озброєння та військової техніки. Підвищимо інтенсивність ударів по логістичних центрах та базах зберігання західної зброї», – наголосив він на колегії міноборони.

Шойгу додав, що останніми тижнями російські війська захопили Первомайське, Богданівку та Новомихайлівку Донецької області, а також «розширили зону контролю» у Бердичах та Георгіївці. Міністр оборони РФ також стверджує, що російські військові нібито «володіють ініціативою по всій лінії бойового дотику».

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Нагадаємо, триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень.  Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.

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Теги: США обстріл Міноборони РФ Сергій Шойгу Україна озброєння

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