Шойгу анонсував більше ударів по Україні після схвалення військової допомоги США

У відповідь на схвалення для України понад $60 млрд РФ планує також збільшити випуск озброєння та військової техніки

«Підвищимо інтенсивність ударів по логістичним центрам та базам зберігання західної зброї»

Російська армія посилить атаки по Україні на тлі поновлення військової допомоги Києву з боку США. Відповідну заяву зробив міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу.

«Вашингтон для недопущення краху Збройних Сил України має намір надати майже $61 млрд київському режиму. <…> Пропорційно загрозам, створюваним Сполученими Штатами та їхніми союзниками, продовжимо вдосконалювати склад і структуру збройних сил, збільшувати випуск найбільш затребуваних зразків озброєння та військової техніки. Підвищимо інтенсивність ударів по логістичних центрах та базах зберігання західної зброї», – наголосив він на колегії міноборони.

Шойгу додав, що останніми тижнями російські війська захопили Первомайське, Богданівку та Новомихайлівку Донецької області, а також «розширили зону контролю» у Бердичах та Георгіївці. Міністр оборони РФ також стверджує, що російські військові нібито «володіють ініціативою по всій лінії бойового дотику».

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Нагадаємо, триває 790-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 16 БпЛА типу Shahed.