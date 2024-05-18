Понад 100 бойових зіткнень: як минула доба на фронті

На Харківському напрямку ворог двічі спробував прорвати оборону наших військ

Із початку минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення, противник завдав 15 ракетних, 70 авіаційних ударів та 452 удари дронами-камікадзе, здійснив 2843 обстріли позицій наших військ. Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних сил України станом на на 23:00 17 травня.

На Харківському напрямку відбулося дві спроби ворога прорвати оборону наших військ на напрямках Глибоке-Липці, Бугруватка-Стариця. Ситуація контролюється Силами оборони. Наші захисники в окремих районах ведуть штурмові дії з метою покращення тактичного положення, а також проводять заходи з прочісування місцевості. У районі міста Вовчанськ українські підрозділи посилюють оборону з метою покращення тактичного положення.

На Куп’янському напрямку відбулося шість бойових зіткнень. Наші підрозділи успішно відбили три ворожі атаки. Тривають три бойові зіткнення на напрямках Кислівка – Іванівка і Крохмальне – Берестове. Ситуація контролюється захисниками України.

На Сіверському напрямку російські окупанти здійснили п’ять спроб прорвати оборону наших військ із зосередженням зусиль в районі Роздолівки. Ситуація контрольована.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень зросла до 15. Сили оборони втримали позиції. Ситуація напружена, але контрольована.

На Покровському напрямку кількість бойових зіткнень залишилась без змін. З початку поточної доби ворог здійснив 25 атак на позиції наших військ. Також тривають бойові дії в районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Невельське. Окупанти не полишають спроб просунутися в напрямку Новоолександрівки.

На Курахівському напрямку противник 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Тривають бойові дії в районах населених пунктів Парасковіївка та Водяне. Ситуація контрольована.

На Времівському напрямку ворог здійснив три спроби покращити тактичне положення. Наші війська відбили дві спроби противника просунутися в напрямку Старомайорського. Ще один бій триває в районі Роздільного.

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують спроби витіснити наших воїнів з плацдармів на лівобережжі річки Дніпро.

Наші війська відбили 13 атак противника в районі населеного пункту Кринки. У ході боїв втрат позицій не допущено.

На Лиманському, Торецькому, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти сьогодні наступальних і штурмових дій не проводили.

Сили оборони забезпечуються відповідними силами та засобами, підсилюються резервами з метою перехоплення ініціативи на полі бою.

Нагадаємо, міністр оборони Рустем Умєров розповів, що Україна побудувала лінії оборони на Харківському напрямку вісім місяців тому, завдяки чому тепер може відбивати ворожі атаки. Водночас Сили оборони потребують більше озброєння.

Як повідомлялося, противник розширив зону активних бойових дій на Харківському напрямку майже на 70 км, таким чином намагаючись примусити ЗСУ задіяти додаткову кількість бригад зі складу резерву.