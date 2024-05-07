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Ядерні навчання: Білий дім дав пораду Росії

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ядерні навчання: Білий дім дав пораду Росії
Джон Кірбі прокоментував ядерні погрози Москви
фото: Reuters

Наразі Білий дім не бачить реальних кроків з боку РФ щодо використання ядерної зброї, попри агресивну риторику

Росія має вивести свої війська з України, якщо хоче вберегти їх від ураження зброєю західного виробництва. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі, відповідаючи на запитання журналістів про ядерні погрози Москви, передає «Голос Америки».

«Якщо Путін і російські офіційні особи стурбовані тим, що їхні війська в Україні можуть бути уражені зброєю, яку виготовили в інших державах, то найлегший спосіб уникнути цього, – це просто, вивести свої війська», – сказав Кірбі.

За його словами, наразі адміністрація не бачить реальних кроків з боку РФ щодо ймовірного використання ядерної зброї, попри агресивну риторику.

«Для лідера великої ядерної держави це просто безрозсудно та безвідповідально брязкати ядерним арсеналом та натякати на його потенційне використання. Очевидно, що ми стежимо за цим зараз і продовжували дуже уважно стежити раніше. Можу вам сказати, що поки що ми нічого не побачили, навіть попри безрозсудну риторику, що змусило б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування», – наголосив представник Білого дому.

Нагадаємо, російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Зазначається, що навчання пройдуть «з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань», у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що російська влада дуже боїться, аби НАТО не ввело свої війська на територію України, тому генеральний штаб Росії розпочав підготовку до проведення найближчим часом навчань з практичного відпрацювання застосування нестратегічної ядерної зброї. 

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Теги: США путін ядерна зброя погрози

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