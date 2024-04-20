Марія Захарова заявила, що виділення США військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню поглибить світові кризові явища

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що рішення Палати представників США про надання допомоги Україні збагатить США та ще більше розорить Україну. Про це повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

Пєсков також додав, що США доведеться відповісти за конфіскацію заморожених активів Росії.

Водночас заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв назвав рішення США надати допомогу Україні голосуванням за збільшення кількості жертв воєнних дій.

«Ми, звичайно, переможемо, попри $61 млрд кривавих, які в основному підуть у горлянку їхнього ненаситного ВПК. Сила та Правда за нами», – сказав терорист.

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що виділення США військової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню поглибить світові кризові явища.

«Військова допомога київському режиму є прямим спонсоруванням терористичної діяльності, Тайваню – втручанням у внутрішні справи Китаю, Ізраїлю – прямою дорогою до ескалації безпрецедентного загострення в регіоні», – сказала Захарова.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента.

Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени попри порушення регламенту підняли українські прапори.

Раніше Палата представників схвалила законопроєкт про використання російських активів та підтримала законопроєкт про допомогу Ізраїлю.