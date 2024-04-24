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Байден негайно підпише законопроєкт про допомогу Україні

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Байден негайно підпише законопроєкт про допомогу Україні
Байден пообіцяв негайно підписати законопроєкт про допомогу Україні
фото: AP

Джо Байден подякував всім законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт

Президент США Джо Байден пообіцяв підписати законопроєкт про допомогу Україні, як тільки він буде на його столі у середу, щоб можна було розпочати надсилати зброю та обладнання в Україну вже цього тижня. Про це йдеться в його заяві на сайті Білого дому.

«Двопартійна більшість у Сенаті приєдналася до Палати представників, щоб відповісти на заклик історії в цей критичний момент перелому. Конгрес прийняв мій закон, щоб зміцнити нашу національну безпеку та надіслати світові повідомлення про силу американського лідерства: ми рішуче виступаємо за демократію та свободу, проти тиранії та гноблення», – йдеться в заяві.

За словами Байдена, потреба нагальна і для України, яка стикається з невпинними бомбардуваннями з боку Росії, і для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану, і для біженців, і тих, хто постраждав від конфліктів та стихійних лих у всьому світі, зокрема в Секторі Гази, Судані та Гаїті, і для партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Я хочу подякувати лідеру Шумеру, лідеру МакКоннеллу та всім двопартійним законодавцям у Сенаті, які проголосували за цей законопроєкт. Цей важливий закон зробить нашу країну та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін», – зазначив президент США.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд, а також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню.

Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

Раніше Сенат США підтримав скорочення процедури розгляду законопроєкту про додаткове фінансування, який містить допомогу Україні. 

Як повідомлялося, Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

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Теги: Джозеф Байден США законопроєкт Сенат США фінансування

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