Блінкен має намір відвідати Китай найближчим часом

Точний час візиту Блінкена поки що невідомий

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує найближчими тижнями відвідати Китай для переговорів із високопосадовцями країни, включно з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє Bloomberg.

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За словами співрозмовників, точний час візиту Блінкена поки що невідомий.

Зазначається, що Блінкен планував відвідати Пекін ще у лютому, але скасував свою поїздку після того, як у Вашингтоні заявили, що виявили китайську повітряну кулю-шпигуна, яка перетинала континентальну частину США.

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Представник Державного департаменту заявив, що на цей час не має, що анонсувати стосовно цієї поїздки, і що візит Блінкена, який раніше був скасований, відбудеться, коли дозволять умови.

Якщо візит все ж таки відбудеться, то він стане частиною зусиль президента США Джо Байдена відновити відносини між Вашингтоном і Пекіном на тлі напруги у військовому й економічному планах та звинуваченнями обох сторін у тому, що одна сторона ставить під загрозу глобальну стабільність.

Раніше повідомлялося, що вищий посадовець Держдепартаменту США з Азії Деніел Крітенбрінк і заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосю зустрілися через кілька днів після того, як глави оборонних відомств двох країн – Ллойд Остін і Лі Шанфу – зіткнулися на безпековому форумі в Сінгапурі.