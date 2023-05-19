Головна Світ Економіка
search button user button menu button

«Вагнер» купив у Китаю амуніцію в обхід санкцій – Financial Times

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Вагнер» купив у Китаю амуніцію в обхід санкцій – Financial Times
Пов'язана з ПВК «Вагнер» російська компанія купила 20 тис. шоломів на полімерній основі
фото ілюстративне

Китайська група стверджує, що шоломи, які отримав «Вагнер» призначені для «ігрового використання»

Підставна компанія ПВК «Вагнер», власником якої є Євген Пригожин, придбала тисячі захисних шоломів у Китаю наприкінці минулого року, незважаючи на санкції. Про це пише Financial Times.

Видання з'ясувало, що компанії, які використовуються ватажком бойовиків для оснащення своїх операцій в Африці, продовжують вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки, незважаючи на шквал західних санкцій, спрямованих на припинення діяльності приватної армії, яку США визнали «транснаціональною злочинною організацією».

Пов'язана з ПВК «Вагнер» російська компанія «Брокер Експерт» купила 20 тис. шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді і грудні минулого року. Китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігрового використання».

Зазначається, що закупівля шоломів, розділена на чотири партії загальною вартістю трохи більше $2 млн, відбулася в той час, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських ув'язнених для відправки на фронт в Україні. З того часу велика кількість цих «вагнерівців» загинула у жорстокій війні на виснаження за захоплення міста Бахмут, а нещодавно США підрахували, що з грудня в Україні загинуло понад 20 тис. російських бойовиків.

Китайська ж група заявила, що їй нічого не відомо про Пригожина або «Групу Вагнера», а також про зв'язки «Брокер Експерт» з «Вагнером».

«Ми просто виконуємо замовлення, які отримуємо, і дотримуємося закону, ми б не відвантажували нічого незаконного», – заявили там.

При цьому компанія відмовилася пояснити, що мається на увазі під «ігровим використанням» та надіслати виданню фотографії шоломів. 

Раніше повідомлялося, що пов'язана з ПВК «Вагнер» російська компанія «Брокер Експерт» купила 20 тис. шоломів на полімерній основі.

Теги: ПВК «Вагнер» росія санкції Китай

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Медведєв сказав, що почувається «хлопчиком у великій грі» і що більше не хоче бути її частиною
Екскомандир «Вагнера» Медведєв, який просив притулку в Норвегії, проситься до РФ
Вчора, 13:20
Пригожин та Мізінцев
Конфлікт у керівництві ПВК «Вагнер». Пригожин позбавляється «старої гвардії»?
17 травня, 14:49
Мобілізовані росіяни можуть отримати жорстке покарання за перехід до «вагнерівців»
15 років в’язниці за перехід до «Вагнера»: силовики погрожують мобілізованим росіянам
15 травня, 14:21

Економіка

«Вагнер» купив у Китаю амуніцію в обхід санкцій – Financial Times
«Вагнер» купив у Китаю амуніцію в обхід санкцій – Financial Times
Канада покарала причетних до викрадення дітей з України
Канада покарала причетних до викрадення дітей з України
Австралія ввела нові санкції проти Росії
Австралія ввела нові санкції проти Росії
Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії
Росіяни не зможуть більше купувати популярний напій із Вірменії
ЄБРР відреагував на заяву міністра Марченка про виключення Росії і Білорусі з акціонерів Банку
ЄБРР відреагував на заяву міністра Марченка про виключення Росії і Білорусі з акціонерів Банку
Британія оголосить нові санкції проти РФ: що потрапить під заборону
Британія оголосить нові санкції проти РФ: що потрапить під заборону

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Кислиця на Радбезі ООН запропонував Путіну два виходи з нинішньої ситуації
55K
Не лише «Кинджали»: ЗСУ збили російський літак за допомогою Patriot
19K
Пентагон офіційно підтвердив пошкодження Patriot: у якому стані система
17K
Масована атака на Україну і нові санкції проти РФ: головне за ніч
16K
УПЦ МП – підрозділ російської церкви. Рішення суду публікується вперше
14K
Влада повідомила подробиці нічної атаки на Київ

Новини

Склади, ракетні комплекси, системи ППО: ЗСУ знищили важливі об’єкти окупантів
Вчора, 06:32
Російський терор: Генштаб оновив дані про ракетні удари 16 травня
17 травня, 06:42
Масований удар РФ по Україні, важкі бої за Бахмут: дані Генштабу за добу
16 травня, 06:30
Нова повітряна кампанія РФ: ISW пояснив, чому почастішали атаки на Україну
15 травня, 06:58
Вибори в Туреччині, візит Зеленського до Франції: головне за ніч
15 травня, 05:42
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
15 травня, 04:04

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту