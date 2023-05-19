«Вагнер» купив у Китаю амуніцію в обхід санкцій – Financial Times

Китайська група стверджує, що шоломи, які отримав «Вагнер» призначені для «ігрового використання»

Підставна компанія ПВК «Вагнер», власником якої є Євген Пригожин, придбала тисячі захисних шоломів у Китаю наприкінці минулого року, незважаючи на санкції. Про це пише Financial Times.

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Видання з'ясувало, що компанії, які використовуються ватажком бойовиків для оснащення своїх операцій в Африці, продовжують вільно експортувати та імпортувати товари на міжнародні ринки, незважаючи на шквал західних санкцій, спрямованих на припинення діяльності приватної армії, яку США визнали «транснаціональною злочинною організацією».

Пов'язана з ПВК «Вагнер» російська компанія «Брокер Експерт» купила 20 тис. шоломів на полімерній основі у невеликої китайської компанії Hangzhou Shinerain Import And Export Co в листопаді і грудні минулого року. Китайська група стверджувала, що вони призначені для «ігрового використання».

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Зазначається, що закупівля шоломів, розділена на чотири партії загальною вартістю трохи більше $2 млн, відбулася в той час, коли Пригожин вербував десятки тисяч російських ув'язнених для відправки на фронт в Україні. З того часу велика кількість цих «вагнерівців» загинула у жорстокій війні на виснаження за захоплення міста Бахмут, а нещодавно США підрахували, що з грудня в Україні загинуло понад 20 тис. російських бойовиків.

Китайська ж група заявила, що їй нічого не відомо про Пригожина або «Групу Вагнера», а також про зв'язки «Брокер Експерт» з «Вагнером».

«Ми просто виконуємо замовлення, які отримуємо, і дотримуємося закону, ми б не відвантажували нічого незаконного», – заявили там.

При цьому компанія відмовилася пояснити, що мається на увазі під «ігровим використанням» та надіслати виданню фотографії шоломів.

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Раніше повідомлялося, що пов'язана з ПВК «Вагнер» російська компанія «Брокер Експерт» купила 20 тис. шоломів на полімерній основі.