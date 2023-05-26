Глава угорського МЗС Петер Сійярто «став на сторону» Китаю і змушує до цього Європу

Петер Сіярто: «Варто спуститися з політичних і філософських висот на ґрунт реалій, реального життя і побачити, як на практиці виглядає європейсько-китайська співпраця»

Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто заявив, що Угорщина розглядає Китай не як ризик чи загрозу, а як державу, співпраця з якою приносить багато переваг. За його словами, Європейський Союз також має зосередитися на відносинах, заснованих на взаємній повазі та вигодах замість суперництва. Про це пише угорське видання Іndex.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Більшість країн-членів розглядають економічну співпрацю з Китаєм як загрозу, але наша країна має іншу позицію», – заявив Петер Сіярто на пресконференції, що відбулася в четвер у Брюсселі під час засідання Торгової ради ЄС.

«Ми не бачимо жодного ризику чи загрози в Китаї, ми бачимо Китай як країну, з якою, якщо ми будемо нормально співпрацювати, ми можемо отримати багато користі», – наголосив міністр. Він додав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю зараз перевищив показник ЄС. За його словами, у 2010 році частка Китаю у світовому ВВП становила лише 9%, тоді як частка ЄС – 22%, але сьогодні ситуація з різних причин змінилася, і вони становлять 18% і 17% відповідно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сіярто також запевнив, що Європейська Комісія не повинна готувати стратегію зменшення ризиків, а скоріше повинна зосередитися на тому, щоб Європа та Угорщина могли отримати якомога більше користі від співпраці. «Варто спуститися з політичних і філософських висот на ґрунт реалій, реального життя і побачити, як на практиці виглядає європейсько-китайська співпраця»,– сказав він.

Петер Сіярто підкреслив, що для оновлення автомобільної промисловості, яка є основою європейської економіки, західним виробникам автомобілів потрібні електричні батареї, і в цій галузі вони повністю залежать від східних і особливо китайських компаній.

Нагадаємо, Угорщина не готова слухати жодних аргументів та хоче не лише співпрацювати з росіянами, а й диктувати Європі свої правила. Країна й далі вперто блокує військову допомогу Україні, але цього разу ще й вдалася до шантажу. Зокрема, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Україна спочатку забрала угорський банк ОТР зі списку спонсорів війни. Україна на такі умови не йде, а ЄС цілком погоджується з нашою позицією, адже вважає цей банк як мінімум суперечливим.

Читайте також: Очільниця МЗС Німеччини вступила у конфлікт з Петером Сіярто через Україну: деталі