Глава угорського МЗС Петер Сійярто «став на сторону» Китаю і змушує до цього Європу
Петер Сіярто: «Варто спуститися з політичних і філософських висот на ґрунт реалій, реального життя і побачити, як на практиці виглядає європейсько-китайська співпраця»
Міністр закордонних справ і торгівлі Петер Сіярто заявив, що Угорщина розглядає Китай не як ризик чи загрозу, а як державу, співпраця з якою приносить багато переваг. За його словами, Європейський Союз також має зосередитися на відносинах, заснованих на взаємній повазі та вигодах замість суперництва. Про це пише угорське видання Іndex.
«Більшість країн-членів розглядають економічну співпрацю з Китаєм як загрозу, але наша країна має іншу позицію», – заявив Петер Сіярто на пресконференції, що відбулася в четвер у Брюсселі під час засідання Торгової ради ЄС.
«Ми не бачимо жодного ризику чи загрози в Китаї, ми бачимо Китай як країну, з якою, якщо ми будемо нормально співпрацювати, ми можемо отримати багато користі», – наголосив міністр. Він додав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) Китаю зараз перевищив показник ЄС. За його словами, у 2010 році частка Китаю у світовому ВВП становила лише 9%, тоді як частка ЄС – 22%, але сьогодні ситуація з різних причин змінилася, і вони становлять 18% і 17% відповідно.
Сіярто також запевнив, що Європейська Комісія не повинна готувати стратегію зменшення ризиків, а скоріше повинна зосередитися на тому, щоб Європа та Угорщина могли отримати якомога більше користі від співпраці. «Варто спуститися з політичних і філософських висот на ґрунт реалій, реального життя і побачити, як на практиці виглядає європейсько-китайська співпраця»,– сказав він.
Петер Сіярто підкреслив, що для оновлення автомобільної промисловості, яка є основою європейської економіки, західним виробникам автомобілів потрібні електричні батареї, і в цій галузі вони повністю залежать від східних і особливо китайських компаній.
Нагадаємо, Угорщина не готова слухати жодних аргументів та хоче не лише співпрацювати з росіянами, а й диктувати Європі свої правила. Країна й далі вперто блокує військову допомогу Україні, але цього разу ще й вдалася до шантажу. Зокрема, Петер Сійярто почав вимагати, щоб Україна спочатку забрала угорський банк ОТР зі списку спонсорів війни. Україна на такі умови не йде, а ЄС цілком погоджується з нашою позицією, адже вважає цей банк як мінімум суперечливим.
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