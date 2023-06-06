Головна Світ Політика
search button user button menu button

США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera

Ірина Озтурк
glavcom.ua
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк відвідав Пекін
фото: Reuters

Переговори знаменують продовження дипломатії між двома країнами

Вища посадовець Держдепартаменту США з Азії Деніел Крітенбрінк і заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосю зустрілися через кілька днів після того, як глави оборонних відомств двох країн – Ллойд Остін і Лі Шанфу – зіткнулися на безпековому форумі в Сінгапурі. Офіційні особи Сполучених Штатів провели «відверті та продуктивні дискусії» з китайськими дипломатами в Пекіні на тлі зростання напруженості між двома країнами, заявив Державний департамент США. Про це пише Al Jazeera. 

Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк та старший директор Ради національної безпеки Китаю Сара Беран зустрілися із заступником міністра закордонних справ Ма Чжаосюй в понеділок.

Переговори знаменують продовження дипломатії між двома країнами, незважаючи на загострення конкуренції. Вони відбулися через два дні після того, як американські військові звинуватили Китай у «небезпечних» маневрах поблизу військового корабля США в Тайванській протоці.

Критенбрінк таким чином став найвищим американським чиновником, який публічно відвідав Пекін після того, як у лютому імовірно китайська шпигунська куля пролетіла над територією США, на тлі чого відносини між державами різко погіршилися. Високопосадовці домовилися підтримувати зв'язок, хоча Пекін, як і раніше, з побоюванням ставиться до «провокаційних» кроків Вашигнтона. 

«Сторони провели відверті та продуктивні дискусії в рамках поточних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку та розвитку нещодавньої дипломатії на високому рівні між двома країнами», – йдеться в заяві Держдепу США.

Візит Крітенбрінка також відбувся після очевидної зневаги минулого тижня, адже Пекін відхилив запит на офіційну зустріч між міністром оборони Ллойдом Остіном і його китайським колегою Лі Шанфу на полях саміту з питань безпеки в Сінгапурі. Стверджувалось, що в Сінгапурі Остін і Лі Шанфу «лише коротко» обмінялися фразами і потиснули руки. При цьому Пентагон висловив намір «продовжувати вимагати значних обговорень між військовими на різних рівнях».

Переговори також відбулися після візиту директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса до Китаю минулого місяця, який минулого тижня підтвердили кілька американських ЗМІ.

Читайте також: Китай хоче відправити до Європи ще одну «миротворчу» делегацію

Теги: США Китай військові Пентагон переговори

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Окупанти впродовж доби завдали завдали 18 ударів по Донеччині
Росіяни за добу обстріляли 11 населених пунктів Донеччини: є поранені
7 травня, 14:48
Вузький вал досягне порід, що датуються приблизно 145 мільйонами років
Китай хоче пробурити найглибшу свердловину в Азії
Вчора, 17:20
ЗСУ вдарили по командному пункту росіян
Ліквідували трьох полковників і два десятки солдат: ЗСУ знищили командний пункт росіян
13 травня, 20:51
Минулого тижня американські винищувачі перехопили шість російських літаків в зоні розпізнавання протиповітряної оборони Аляски
США зафіксували російські літаки поблизу Аляски
18 травня, 04:29
У 2014-2015 роках Юліан Матвійчук служив в АТО, а в перший день повномасштабного вторгнення пішов на фронт
Від поранень, отриманих на фронті, помер депутат Полтавської міськради Юліан Матвійчук
21 травня, 13:58
Фахівці не прогнозують дефіцит гречки
Чи буде гречка в дефіциті: Мінагрополітики дало прогноз
26 травня, 16:30
Орбан заявив також, що поки він перебуває при владі, Угорщина не буде воювати з Росією
Орбан, у паніці перед контрнаступом ЗСУ, закликав до мирних переговорів
2 червня, 11:06
Повномасштабна війна РФ проти України триває вже 465 днів
Індонезія запропонувала свій мирний план для України
3 червня, 09:54
На перехоплення цивільного літака піднімалися винищувачі F-16 і NORAD
У США розбився літак. На його перехоплення піднімалися винищувачі
Вчора, 03:58

Політика

Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Україна та Росія судитимуться у Гаазькому суді: озвучено причину
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
Окупанти підірвали Каховську ГЕС: ООН привітало з днем російської мови
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі
Зеленський виступить онлайн перед парламентом Швейцарії: деталі
Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом
Росія визнала втрату контролю над населеним пунктом під Білгородом
Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький
Польща виступає за постійну присутність військ НАТО на своїй території – Моравецький

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Путін у паніці звернувся до росіян і оголосив мобілізацію: у РФ хакери зламали радіоефір (відео)
43K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
39K
Залужний із немовлям: офіцерка ЗСУ замилувала мережу зворушливим фото
27K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
14K
Російська митниця вже звітує про катастрофу. Що ж сталося?
12K
Скандал із відбудовою Гостомеля. Інформація зникла, після того, як нею зацікавилися журналісти

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту