США та Китай «відверто» поговорили у Пекіні – Al Jazeera

Переговори знаменують продовження дипломатії між двома країнами

Вища посадовець Держдепартаменту США з Азії Деніел Крітенбрінк і заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосю зустрілися через кілька днів після того, як глави оборонних відомств двох країн – Ллойд Остін і Лі Шанфу – зіткнулися на безпековому форумі в Сінгапурі. Офіційні особи Сполучених Штатів провели «відверті та продуктивні дискусії» з китайськими дипломатами в Пекіні на тлі зростання напруженості між двома країнами, заявив Державний департамент США. Про це пише Al Jazeera.

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Помічник держсекретаря США у справах Східної Азії та Тихого океану Деніел Крітенбрінк та старший директор Ради національної безпеки Китаю Сара Беран зустрілися із заступником міністра закордонних справ Ма Чжаосюй в понеділок.

Переговори знаменують продовження дипломатії між двома країнами, незважаючи на загострення конкуренції. Вони відбулися через два дні після того, як американські військові звинуватили Китай у «небезпечних» маневрах поблизу військового корабля США в Тайванській протоці.

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Критенбрінк таким чином став найвищим американським чиновником, який публічно відвідав Пекін після того, як у лютому імовірно китайська шпигунська куля пролетіла над територією США, на тлі чого відносини між державами різко погіршилися. Високопосадовці домовилися підтримувати зв'язок, хоча Пекін, як і раніше, з побоюванням ставиться до «провокаційних» кроків Вашигнтона.

«Сторони провели відверті та продуктивні дискусії в рамках поточних зусиль щодо підтримки відкритих ліній зв’язку та розвитку нещодавньої дипломатії на високому рівні між двома країнами», – йдеться в заяві Держдепу США.

Візит Крітенбрінка також відбувся після очевидної зневаги минулого тижня, адже Пекін відхилив запит на офіційну зустріч між міністром оборони Ллойдом Остіном і його китайським колегою Лі Шанфу на полях саміту з питань безпеки в Сінгапурі. Стверджувалось, що в Сінгапурі Остін і Лі Шанфу «лише коротко» обмінялися фразами і потиснули руки. При цьому Пентагон висловив намір «продовжувати вимагати значних обговорень між військовими на різних рівнях».

Переговори також відбулися після візиту директора Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Вільяма Бернса до Китаю минулого місяця, який минулого тижня підтвердили кілька американських ЗМІ.

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