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Блінкен назвав причини, чому Україна переможе у війні з РФ

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Блінкен назвав причини, чому Україна переможе у війні з РФ
фото з відкритих джерел

США не мають жодних сумнівів, що Україна переможе, зазначив Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен на Мюнхенській безпековій конференції підкреслив, що важливим є те, що Україна бореться за своє майбутнє та за свою землю. Про це Блінкен сказав під час трансляції конференції в ефірі Еспресо.

«Ми не маємо ні краплини сумніву у перемозі України й на те є причини. Попри всю допомогу, яку ми надаємо, важливим є те, що Україна бореться за свою територію, за своє майбутнє, за свою землю, а росіяни цього не роблять – це і є унікальною причиною, чому ми не сумніваємося», – пояснив державний секретар США.

Як повідомлялося, США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові. Нуланд зазначила, що «щонайменше, без демілітаризації Криму Україна не буде в безпеці», і демілітаризація повинна стати частиною «стійкого стримування».

Раніше в адміністрації Байдена повідомили, що повернення Україною Криму є «червоною лінією» для Путіна і це загрожує серйозною ескалацією. Однак там не заперечують право України відвоювати півострів. Так, держсекретар Ентоні Блінкен розкрив, що США не особливо заохочують Україну повертати Крим, але рішення «виключно за Києвом». 

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Теги: росіяни Ентоні Блінкен штучний інтелект Україна

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