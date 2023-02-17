Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Apple розширить функції української клавіатури

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Apple розширить функції української клавіатури
фото ілюстративне

Компанія Apple додасть нові фішки для української клавіатури. Зокрема, у володарів цих гаджетів тепер з’явиться функція «предиктивного вводу»: коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів або фраз. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури. Тепер доступний «предиктивний ввід». Коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз», – йдеться в повідомленні.

Крім того, можна буде набирати український текст, просто свайпаючи пальцем, – «ковзання для вводу».

«За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває», – додав міністр.

Apple розширить функції української клавіатури фото 1

Раніше повідомлялося, що компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16. Вона стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8.

Крім того, американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.

Теги: Apple Україна Михайло Федоров

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Apple почала збирати свої останні моделі iPhone в Індії лише минулого року
Apple йде з Китаю: експорт iPhone з Індії перевищив $2,5 мільярда
9 сiчня, 16:19
Скріншот відео
На сервісі Apple TV знайшли пропагандистський фільм «Ополченочка» з Поклонською
5 сiчня, 09:44
Apple звільнила віцепрезидента із закупівель за необережний жарт (відео)
Apple звільнила віцепрезидента із закупівель за необережний жарт (відео)
3 жовтня, 2022, 16:07

Девайси

Apple розширить функції української клавіатури
Apple розширить функції української клавіатури
Падіння продажів смартфонів у Китаї за 2022 рік побило десятилітній рекорд
Падіння продажів смартфонів у Китаї за 2022 рік побило десятилітній рекорд
Україна отримала системи перехоплювачі дронів
Україна отримала системи перехоплювачі дронів
Найкращі смартфони Xiaomi 2022 року за співвідношенням ціни та якості
Найкращі смартфони Xiaomi 2022 року за співвідношенням ціни та якості
П'ять звичок, через які ноутбук швидко виходить з ладу
П'ять звичок, через які ноутбук швидко виходить з ладу
Apple йде з Китаю: експорт iPhone з Індії перевищив $2,5 мільярда
Apple йде з Китаю: експорт iPhone з Індії перевищив $2,5 мільярда

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
37K
Чи буде масований авіаналіт окупантів на Україну: оцінка аналітиків ISW
25K
Як російські військовополонені просили вибачення в українців (відео)
8187
Нові обстріли, шокуючі плани Кремля та знову землетрус: головне за ніч
7100
Олімпіада-2024. Чемпіонка світу пояснила, чому спортсмени обурені рішенням Гутцайта
6736
У Росії вибух на заводі, що виробляє детонатори: є жертви
6080
Великий обмін полоненими. Додому повернулися оборонці «Азовсталі» (відео)

Новини

Лукашенко на весь світ зізнався, що ним керує Путін (відео)
Сьогодні, 15:28
Захопити Бахмут до 24 лютого: ISW дав невтішний прогноз планам Путіна
Сьогодні, 06:23
Аналітики ISW вказали, що зруйнує плани Росії вести великий наступ
Вчора, 06:27
В Україну повернеться дефіцит електроенергії: у ДТЕК назвали причини
15 лютого, 14:29
Українська розвідка співпрацює з дуже близькими до Путіна людьми
15 лютого, 08:04
Набурили досхочу: у Bloomberg підрахували, скільки нафтосверловин має Росія
14 лютого, 16:38

Прес-релізи

«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
«Туман війни» – як війна в Україні змінила ландшафт кіберзагроз
16 лютого, 15:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту