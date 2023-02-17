Apple розширить функції української клавіатури

Компанія Apple додасть нові фішки для української клавіатури. Зокрема, у володарів цих гаджетів тепер з’явиться функція «предиктивного вводу»: коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів або фраз. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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«Багато хто чекав на це оновлення. Зараз тестую бета iOS 16.4. Там з‘явилися нові фішки для української клавіатури. Тепер доступний «предиктивний ввід». Коли смартфон в процесі набору пропонує варіанти закінчення слів та фраз», – йдеться в повідомленні.

Крім того, можна буде набирати український текст, просто свайпаючи пальцем, – «ковзання для вводу».

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«За кілька тижнів чекайте на всіх девайсах Apple. Українізація триває», – додав міністр.

Раніше повідомлялося, що компанія Apple випустила фінальну версію iOS 16. Вона стала доступною для всіх iPhone, починаючи з iPhone 8.

Крім того, американська корпорація-виробник техніки Apple припиняє виробляти музичний плеєр iPod. Покупці можуть придбати iPod touch до закінчення техніки на складах.