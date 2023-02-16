Російська армія не готова до наступу, але Кремль підганяє: західні експерти розкрили деталі

Росіяни накопичили достатньо живої сили, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі

За оцінками американських військових, російським військовим буде потрібен час до травня

Росія збільшує кількість сил, розташованих на кордоні та на захоплених територіях України. Однак, незважаючи на це, союзники не вважають, що вони спроможні захопити нові території. Про це повідомляє CNN.

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«Малоймовірно, що російські сили будуть особливо краще організовані, і тому малоймовірно, що вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча вони, схоже, готові послати більше військ у м'ясорубку», – сказав британський високопосадовець.

За оцінками американських військових, російським військовим буде потрібен час до травня, щоб відновити достатню міць для тривалого наступу. Однак російське керівництво хоче діяти якнайшвидше.

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Високопоставлений військовий представник США вважає, що через тиск Кремля росіяни розпочнуть наступальні дії раніше, ніж їхні військові будуть готові до цього.

Видання зазначає, що хоча українські офіційні особи б'ють на сполох з приводу нових атак Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до можливостей РФ у її нинішньому стані.

«Вони накопичили достатньо живої сили, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, на цьому все... Не вражає, порівняно із почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні», – заявив CNN високопоставлений український дипломат.

Нагадаємо, триває 358-а доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах понад 15 населених пунктів. Зокрема, біля Білогорівки і Серебрянського лісництва Луганської області та Федорівки, Бахмута, Диліївки, Авдіївки, Водяного, Первомайського, Мар’їнки, Новомихайлівки, Вугледара, Пречистівки та Новосілки на Донеччині.