Допомога для України: Блінкен провів розмову з новим главою МЗС Британії

Блінкен та Кемерон обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії

Глава Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон обговорили спільну військову допомогу Україні. Про це повідомляє пресслужба Держдепартаменту США.

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«Держсекретар Блінкен та міністр Кемерон підкреслили наступність особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної та глобальної безпеки», – йдеться у повідомленні.

Блінкен та Кемерон також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії.

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Також повідомляється, що дипломати обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАС, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Гази.

Як повідомлялося, що Конгрес Сполучених Штатів повинен ухвалити запит Байдена, який охоплює допомогу Україні та Ізраїлю якомога швидше, оскільки це безпосередньо впливає на національні інтереси США.

Раніше лідер республіканської меншини в Сенаті США, Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з Росією.

До слова, дванадцятий пакет санкцій проти Росії, який включатиме посилення попередніх обмежень та санкції проти алмазів з РФ, можуть погодити і представити уже цього тижня.