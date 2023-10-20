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Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хорватія передала Україні гелікоптери Мі-8
Підтримка Хорватії охоплювала гелікоптери Мі-8 та іншу військову техніку
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Хорватії висловив підтримку України у боротьбі проти Росії 

Уряд Хорватії передав Україні гелікоптери Мі-8. Про це йдеться в стенограмі міністерства оборони США.

Інформацію щодо передачі гелікоптерів підтвердили міністр оборони США Ллойд Остін та його хорватський колега Маріо Банозич під час зустрічі в Пентагоні.

Остін висловив подяку Хорватії за їхню підтримку України та наголосив на важливості цього внеску. Він зазначив, що «ця підтримка охоплювала гелікоптери Мі-8 та іншу військову техніку».

Міністр Банозич додав, що «ця підтримка України в боротьбі проти російської агресії вказує на готовність відкинути розбіжності та спрямувати зусилля на майбутнє». Він також наголосив на «важливості лідерства та спільних зусиль для майбутніх поколінь».

До відома, у зв'язку зі зростанням міграційного тиску міністерство внутрішніх справ Хорватії планує створити новий центр реєстрації та прийому біженців у порожніх колишніх військових казармах місткістю 500 осіб у місті Дугі Долі, округ Карловац, неподалік кордону з Боснією та Герцеговиною.

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Теги: міністр Хорватія гелікоптер

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