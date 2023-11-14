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Допомога Україні: Білий дім зробив тривожну заяву щодо безпеки США

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога Україні: Білий дім зробив тривожну заяву щодо безпеки США
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван
фото з відкритих джерел

Уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи

Конгрес Сполучених Штатів  ухвалити запит Байдена, який охоплює допомогу Україні та Ізраїлю якомога швидше, оскільки це безпосередньо впливає на національні інтереси США. Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає «Укрінформ».

«Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону, а також (посилення – ред.) кордону. Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше», – зазначив Салліван.

За словами Саллівана, уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

Коментуючи ситуацію з підтримкою України, він наголосив, що без затвердження нового масштабного пакету в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

«Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься»,- сказав Салліван.

У цьому контексті він зауважив, що в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит президента США.

За його словами, «національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону».

Раніше лідер республіканської меншини в Сенаті США, Мітч МакКоннелл припустив, яка була б реакція 40-го президента США Рональда Рейгана (1911-2004), якби він дізнався, що республіканці у Конгресі блокують надання Україні допомоги у війні з Росією. 

Як повідомлялося, Майк Джонсон, спікер Палати представників США, пропонує законопроєкт, який передбачає двохетапне тимчасове фінансування уряду з метою уникнення його закриття. Проте у цьому проєкті не передбачено допомогу Україні та Ізраїлю.

Білий дім різко розкритикував республіканців через спробу посіяти хаос із шатдауном.

Теги: США радник фінансування

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