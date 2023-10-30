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Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стрибали по обличчю: дружина побитого військового з Одещини розповіла подробиці
У Чорноморську Одеської області п’ятеро чоловіків побили старшого сержанта української армії
Колаж TSN.ua

У Юрія Купріча два зламані хребці та набряк мозку

Існує ймовірність, що побитий групою чоловіків військовослужбовець, старший сержант Юрій Купріча на Одещині, більше не зможе рухатися. Про це повідомила дружина Юрія Олеся Купріч в ексклюзивному коментарі для TSN.ua

За словами Олесі, у Юрія два зламані хребці та набряк мозку. «Лікар не виключив, що після операції можливий летальний випадок. Операція дуже складна. Також є ймовірність, що Юра не зможе рухатися. До речі, раніше його хотіли комісувати, але він просив визнати його частково придатним для повернення на службу», – зазначила жінка.

До цього Олеся додає, що за наявною інформацією, чоловіка побили люди, які є військовими. «Але невідомо, через що саме виник конфлікт».

Крім того, Олеся Купріч каже, що представники місцевої муніципальної варти нібито не затримали, а відпустили порушників порядку до приїзду поліції. Також, за словами жінки, обурливо, що донедавна побиття її чоловіка називали п'яною бійкою, хоча насправді це було побиття. «Правоохоронці встановили всіх п'ятьох, наразі двох затримано», – розповіла Олеся Куприч.

На запитання, чи справді Юрій відмовився писати заяву до поліції, Олеся відповіла нам так:

«Правоохоронці приїхали до Юрія в лікарню близько 4 години ранку. Ви розумієте, в якому стані він був, у нього був зрив», - зазначила вона.

Дружина побитого військового також повідомила деталі нападу на нього. «Події розгорталися так: Юра виходив з магазину, в цей момент під'їхала машина з тими хлопцями. Горілку в цьому магазині або купили, або вкрали. На виході з магазину виник якийсь конфлікт. Слів не чути, тому що на відео немає звуку. Чоловікові навесні зробили операцію, у нього шість болтів у грудях, у нього був перелом хребта, а також у нього хвороба, яка заважає шиї повертатися, тобто показує, що він не зовсім здоровий. Його кілька разів вдарили по ногах і  стрибнув по обличчю. Вони зняли з нього куртку і одягли її на себе. Я не знаю, як це назвати. Юрій навіть ні на кого не піднімав руку, і його били спочатку один, потім інші», – розповіла Олеся.

Підсумовуючи, Олеся каже, що наполягає, щоб винні у побитті чоловіка не уникли покарання. «Сьогодні до реанімації прийшли дружини тих, хто бив Юру. Вони плакали і пропонували гроші. Але пощади не буде. Стан Юри критичний. Він дихає за допомогою апарату», – уточнила жінка.

Поліція Одеської області прокоментувала цей випадок так: «23 жовтня вночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до місцевої лікарні доставлено місцевого жителя з травмами голови. Під час спілкування з поліцією чоловік відмовився писати заяву та сказав, що жодних скарг не надходило».

За даними правоохоронців, поліцейські попередньо встановили, що потерпілий отримав тілесні ушкодження в ніч з 22 на 23 жовтня біля одного з місцевих магазинів під час сутички з групою людей.

«Потерпілий продовжує перебувати у медичному закладі, де йому надають медичну допомогу. Осіб, причетних до злочину, доставили до відділу поліції для з'ясування обставин події та проведення необхідних слідчих дій. У ході розслідування також буде вирішено питання додаткової правової кваліфікації дій правопорушників», – прокоментував подію начальник відділу поліції No 1 Одеського районного управління поліції No 2 Андрій Коротченко.

Як повідомлялося, у ніч на 23 жовтня військового у Чорноморську в Одеській області побили також військовослужбовці. Їх особи вже встановили.

Директор міської «Муніципальної варти» повідомив, що заяву до поліції написали родичі побитого чоловіка.  «На жаль, на нетверезу голову військові між собою побилися, і вийшла така ситуація»,– підсумував Канар'ян.

Згодом стало відомо, що за фактом побиття чоловіка в місті Чорноморськ поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Теги: лікар військові розслідування конфлікт Одещина напад

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